L’Inter ha deciso: l’attaccante è pronto a tornare

Calciomercato frenetico in casa Inter in queste ore con i nerazzurri che potrebbero riaccogliere a sorpresa un attaccante in rosa.

L’Inter sta accelerando in queste ore sul fronte mercato per cercare di mettere a disposizione di Simone Inzaghi una rosa già pronta in vista dell’inizio del campionato.

Il mancato ritorno di Lukaku ha cambiato i piani della dirigenza nerazzurra che inizialmente si è concentrata nella sistemazione del proprio centrocampo. Partiti Brozovic e Gagliardini, i nerazzurri hanno chiuso per gli acquisti di Frattesi e Samardzic, presentandosi ai nastri di partenza della nuova Serie A con quello che con ogni probabilità è il miglior centrocampo del campionato. Da puntellare ora gli altri reparti. L’arrivo di Sommer sistema, almeno parzialmente, il problema portiere mentre attacco e difesa mancano ancora di qualche tassello.

Calciomercato Inter, il bomber pronto a tornare in nerazzurro

Stando a quanto affermato dalle maggiori testate sportive, Alexis Sanchez sarebbe pronto a tornare all’Inter. Il cileno è rimasto molto legato alla squadra nerazzurra e potrebbe rappresentare un’alternativa per l’attacco di Simone Inzaghi.

Svincolato dopo la parentesi al Marsiglia, l’ex giocatore di Arsenal e Manchester United sarebbe pronto al ritorno in nerazzurro fornendo un’alternativa di esperienza internazionale alla squadra meneghina. Condizione necessaria all’arrivo dell’ex Udinese però è la partenza di Correa. L’argentino al momento non ha molte offerte per il suo cartellino e l’Inter è alla ricerca di un club disposto a tesserarlo anche in prestito. Nel momento in cui Correa dovesse andare via ci sarebbero i presupposti per il colpo Sanchez.

Inter che sa però di dover trovare un altro attaccante che possa prendere di fatto il posto di Dzeko. Se Lukaku è stato sostituito di fatto dall’arrivo di Thuram, il bosniaco non è stato rimpiazzato ancora dai nerazzurri che sono alla ricerca di un attaccante centrale. Discorso simile in difesa dove l’Inter è in attesa di un’occasione di mercato per trovare il sostituto di Milan Skriniar, passato a costo zero al PSG. In questo senso si segue la pista Demiral, ormai fuori dai piani dell’Atalanta.

La scelta per quello che riguarda il centravanti da portare in nerazzurro appare fatta. Persa l’opportunità di mettere sotto contratto Scamacca, l’Inter appare decisa ad acquistare Balogun. L’Arsenal non è disposta a fare sconti per il cartellino del centravanti statunitense valutato circa 40 milioni di euro. Un suo eventuale arrivo darebbe il via ad un derby a stelle e strisce con il Milan dopo gli acquisti di Pulisic e Musah.