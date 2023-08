Melissa Satta, la Sardegna ai suoi piedi: fisico mozzafiato

L’ex velina di Striscia la Notizia più bollente che mai: lo scatto social lascia di stucco milioni di followers

Nel mondo dello spettacolo, in Italia, sono pochi i personaggi che riescono a rimanere sulla cresta dell’onda dopo anni e anni dall’esplosione del successo. Chi ancora riesce a conquistare tutti con simpatia e soprattutto una bellezza fuori dal comune è la splendida Melissa Satta.

I suoi genitori sono sardi ma Melissa nasce a Boston, negli Stati Uniti, il 7 febbraio 1986. Già all’età di sedici anno ha cominciato a farsi conoscere sfilando come modella: ed in molti, già ai tempi, si sono accorti di una stella nascente. Nel 2004 il suo trasferimento a Milano dove, nel capoluogo lombardo, ‘incontra’ il suo vero trampolino di lancio: ‘Striscia la Notizia‘. L’anno successivo, infatti, l’ideatore del tg satirico Antonio Ricci la volle a tutti i costi, al fianco della bionda Thais Wiggers, per accompagnare le notizie presentate da Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio.

È stata anche testimonial del noto brand ‘Sweet Years’ nei primi anni 2000: la Satta è anche un’attrice. Dalla fiction di enorme successo ‘Il Giudice Mastrangelo 2‘ accanto a Diego Abatantuono fino a ‘Bastardi’, film molto discusso che ha ospitato tra gli altri leggende come Giancarlo Giannini. In passato ha anche condotto diversi programmi: ‘TRL on Tour’, su MTV, con Alessandro Cattelan ma anche ‘Primo e Ultimo’ insieme a Theo Mammucari. Successivamente è diventata un volto assai gradito nella trasmissione di successo, condotta da Sandro Piccinini, ‘Controcampo‘.

Il mondo del calcio l’ha vista poi per diversi anni su ‘Tiki-Taka‘, erede spirituale della trasmissione sopracitata, dove Pierluigi Pardo l’ha ospitata a lungo come presenza fissa. ‘Missione Beauty’ su Rai 2 e, più recentemente, il secondo episodio di ‘Gialappashow’ al fianco del trio comico ‘Gialappa’s Band’.

Melissa Satta è, in primis, un donna straordinariamente bella e sexy. In Italia, infatti, ogni suo movimento viene percepito con grande attenzione dai fan: in primis per la sua chiacchieratissima vita privata.

Melissa Satta, fan in delirio: così si scatena sui social

Da Daniele Interrante a Christian Vieri, ex attaccante di Juventus e Inter, passando poi per Kevin-Prince Boateng. L’ex milanista, con cui è stata sposata per diversi anni, le ha dato anche il suo primo figlio: Maddox. La coppia, dopo il divorzio ufficiale, è rimasta comunque in buoni rapporti: attualmente l’ex velina è fidanzata con il tennista Matteo Berrettini.

In vacanza in Sardegna la coppia si è mostrata recentemente in grandissima forma, innamoratissima e più bella che mai. Melissa, d’altro canto, su Instagram conta addirittura 4,8 milioni di followers. E proprio sul noto social network, in occasione dei suoi giorni di relax nell’isola, è apparsa più sexy che mai.

Una giornata uggiosa ma Melissa, oggi più che mai, ha mostrato un outfit davvero bollente. Uno strettissimo e corto pantaloncino nero, che mostra ai fan le gambe perfette dell’ex velina. Cappellino e giacca a vento per ripararsi dalla pioggia che si è abbattuta su tutta l’Italia: ma la sua sensualità rimane, a mani basse, una delle sue armi vincenti.