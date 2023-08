Top assoluto alla Juve, tifosi bianconeri in delirio

La Juventus si avvicina al grande colpo di calciomercato con i tifosi bianconeri che già sognano in ottica futura.

Il calciomercato estivo del 2023 è in pieno svolgimento con le squadre al lavoro per cercare i rinforzi in vista della stagione che sta per prendere il via.

I club però sono già al lavoro anche per quello che riguarda le stagioni future cercando di prendere i contatti per assicurarsi un futuro roseo. La Juventus ad esempio avrebbe già puntato un colpo importante in vista del 2024. I bianconeri sanno che con ogni probabilità dovranno salutare Szczesny ed avranno bisogno di un nuovo estremo difensore. Il polacco vedrà infatti scadere il proprio contratto tra un anno e non sembrano esserci le trattative per un rinnovo.

Calciomercato Juventus, nuovo portiere in arrivo per il 2024

La volontà della Juventus è quella di portare a Torino Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2026 con i francesi ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi.

Luis Enrique preferirebbe un altro tipo di portiere per la sua squadra. Un estremo difensore che sappia impostare bene l’azione con i piedi, andandolo a preferire a chi, come Donnarumma, è specializzato nel lavoro tra i pali. La stagione che sta per cominciare vedrà con ogni probabilità l’ex Milan ancora alla difesa della porta del PSG ma per il prossimo anno potrebbero esserci grandi novità con il suo addio alla Ligue 1.

L’obiettivo della Juventus è quello di riuscire a riportare Donnarumma in Italia andando a contenere anche i costi dell’operazione. Il saluto di Szczesny permetterà ai bianconeri di risparmiare molto sull’ingaggio ma dovrà essere coperto quello del portiere della nazionale italiana che chiede circa 10 milioni di euro a stagione. Nel caso in cui Luis Enrique continui a chiedere un altro portiere per il futuro, l’operazione potrebbe chiudersi inizialmente in prestito con Donnarumma alla Juventus.

Un affare non semplice ma è anche vero che dopo tre anni il portiere italiano potrebbe chiedere di tornare in Italia dopo gli anni passati al Milan. Proprio l’attuale portiere del Milan potrebbe sostituirlo a Parigi con il PSG pronto ad una maxi offerta per Mike Maignan, estremo difensore molto bravo nell’impostazione dell’azione con i piedi ed ora considerato tra i migliori al mondo. Un’operazione che potrebbe dare il via ad un vero e proprio valzer di portieri.