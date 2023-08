Lucas Beltran, il nuovo “Vikingo” della Fiorentina

La Fiorentina è pronta a rivoluzionare il suo attacco, addio a Cabral e probabilmente Jovic, dentro Beltrán e Nzola. Una scelta importante e coraggiosa che i viola hanno intrapreso probabilmente per via della stagione deludente dei due centravanti. Nessuno dei due giocatori ha convinto. Nemmeno la concorrenza è riuscita a spingerli a migliorarsi.

Da qui la decisione di cambiare entrambi gli interpreti del ruolo di centravanti. Ma se M’Bala Nzola è ormai noto nel nostro Paese, ed è reduce da un’ottima stagione con la maglia dello Spezia, pur retrocesso, Lucas Beltran è un volto molto meno noto alla nostre latitudini.

CHI È LUCAS BELTRÁN, IL NUOVO CENTRAVANTI DELLA FIORENTINA

Classe 2001, Beltran è cresciuto nei settori giovanili di Instituto de Cordoba e River Plate. Centravanti naturale, pur non essendo particolarmente alto è dotato di grande forza fisica. Dal punto di vista tecnico, è bravo tecnicamente anche nella difesa del pallone, spalle alla porta. Inoltre, ha una forte propensione a giocare alla ricerca della profondità. Molto spesso nel River Plate ha segnato gol importanti trovando lo scatto giusta sulla linea del fuorigioco.

I suoi inserimenti in area di rigore creano parecchi grattacapi alle difese che vengono spesso colte di sorpresa. Beltrán è un giocatore completo, tuttavia gli manca qualche centimetro, ma è un “difetto” finora poco pesante nella sua carriera

L’ESPLOSIONE CON DEMICHELIS

Tornato nel 2022 al River Plate, dopo un buon periodo in prestito al Colon, Beltrán approda alla Fiorentina nel pieno della sua crescita. Con l’arrivo di Demichelis alla guida dei Millionarios a inizio 2023, Beltrán si è preso il posto da titolare a suon di reti. Sono 15 in questi primi 7 mesi di stagione tra Superliga Argentina (vinta dal River) e 3 in Copa Libertadores. Proprio la partita in Libertadores, contro l’Internacional, valida per il ritorno degli ottavi di finale, potrebbe essere l’ultima di Beltrán col River.

I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE BELTRÁN

Con questo colpo la Fiorentina spera di ripercorrere le orme del Manchester City, che un anno fa aveva acquistato Julian Alvarez proprio dai Millionarios. I citizens per 25 milioni si sono trovati in rosa un potenziale campione, che ha fatto la differenza anche al Mondiale vinto dall’Argentina. Le cifre sono simili: se per Alvarez, il City aveva pagato 25 con la clausola, per Beltrán la Fiorentina arriverà probabilmente a 25 con i bonus.