Tripla richiesta per l’addio: il Milan ha deciso

Tripla offerta in casa Milan per un giocatore che potrebbe dire addio ancora una volta alla squadra rossonera, il club ci pensa.

Quanti cambi nella rosa del Milan in queste ultime settimane. Il club meneghino è quello che in Serie A ha cambiato maggiormente il numero degli uomini a disposizione del proprio tecnico e c’è ancora molto da fare da qui al termine del calciomercato.

I rossoneri infatti dovranno ancora agire sia in entrata che in uscita per sistemare la propria rosa e nelle prossime ore andrà presa una decisione su quello che sarà il futuro di un giocatore che piace molto a staff e club. L’alto numero di operazioni portate a termine dal Milan però potrebbero togliere spazio ad un calciatore che ha bisogno di scendere in campo per crescere e consacrarsi.

Calciomercato Milan, tripla offerta in arrivo per un rossonero

Lorenzo Colombo è diventato un pezzo pregiato del calciomercato rossonero. Il giovane attaccante potrebbe lasciare il Milan durante gli ultimi giorni di agosto ed avrebbe avuto già tre offerte in Serie A.

Genoa, Atalanta e Cagliari avrebbero preso informazioni su di lui. Il Milan, una volta riscattato il cartellino del calciatore dal Lecce, vorrebbe tenerlo come alternativa a Giroud ed ad un altro attaccante che dovrà arrivare prima della fine del mercato. Il classe 2002 dal canto suo vorrebbe giocarsi le sue carte in rossonero dopo un’annata in Serie A al Lecce dove ha dimostrato ottime qualità centrando insieme ai suoi compagni di squadra un’importante salvezza.

Resta da capire quali altre operazioni chiuderà il Milan in attacco e quale sarà lo spazio che avrà a disposizione il giocatore della nazionale under 21. Se capirà che agli ordini di Pioli non ci sarà spazio per lui nella prossima stagione, il calciatore potrebbe decidere di cambiare aria per andare a giocare con maggiore continuità per un altro campionato. Resta da capire se, in caso di nuovo addio, sarà in prestito o a titolo definitivo.

Nel frattempo, sul fronte cessioni, oltre a De Ketelaere, si lavora a quella di Krunic. Il Fenerbahce ha alzato la propria offerta per il giocatore bosniaco classe 1993 che potrebbe quindi lasciare Milanello per raggiungere il suo compagno di nazionale Edin Dzeko, sponsor dell’ex Empoli in Turchia. Una cessione che porterebbe il Milan a cercare un nuovo centrocampista da regalare a Pioli con il nome di De Roon che in queste ore è forte in casa rossonera.