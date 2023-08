Erede di Sainz in Ferrari: arriva l’annuncio di Leclerc

La Ferrari potrebbe decidere di cambiare Carlos Sainz al termine del contratto. Charles Leclerc ha le idee abbastanza chiare su chi vorrebbe

La coppia di piloti di Maranello deve fare i conti con una soluzione piuttosto complessa da un punto di vista tecnico, ma non ha ancora perso le speranze. Lo scenario nel 2024 può essere profondamente diverso.

Si è concluso a fine luglio il primo scorcio di questa stagione di Formula 1, che ha visto un assolo infinito della Red Bull di Max Verstappen. Il fenomeno olandese si è portato a casa ben 10 vittorie su 12 Gran Premi disputati (più della metà del campionato), lasciando solo le briciole al compagno di squadra Perez.

Gli altri team stanno facendo a gare per aggiudicarsi almeno una gara prima del termine dell’anno, con McLaren, Aston Martin, Mercedes e Ferrari, più o meno tutte sulla stessa barca. Campioni del calibro di Hamilton, Alonso e Leclerc sono costretti a contendersi le briciole in attesa di tempi migliori. A Maranello speravano che già questo 2023 potesse essere foriero di risultati più produttivi, specie dopo l’ottima partenza del 2022.

Per ora il monegasco del Cavallino si ritrova invece addirittura in quinta posizione, a pari punti con Russell e solo 7 lunghezze davanti a Sainz.

Ferrari, Leclerc e il rapporto con Sainz: “Lavoriamo bene insieme anche se c’è molta competizione”

Proprio la posizione di Carlos Sainz sta facendo discutere in casa Ferrari. Sia lui che Leclerc hanno il contratto in scadenza nel 2024, ma ora l’aria sembra essere cambiata. Con Mattia Binotto (e il connazionale Inaki Rueda) il figlio d’arte era considerato un numero 1 bis, al pari del compagno di box. Ora invece, dopo l’arrivo di Fred Vasseur, le gerarchie sono cambiate e si sta cercando di mettere maggiormente a proprio agio il #16.

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, proprio Leclerc ha parlato di Sainz e del rapporto tra i due: “Con Carlos lavoriamo bene, anche se c’è molta competizione tra di noi”.

Poi a specifica imbeccata su chi preferirebbe come compagno di squadra aggiunge: “Non voglio rispondere a questa domanda”, lasciando trasparire un minimo di imbarazzo.

D’altronde non è un mistero come il rapporto tra i due non sia più poi così idilliaco, come testimoniato da alcuni audio durante i Gran Premi di questa stagione e qualche lamentela di troppo verso il box (soprattutto dello spagnolo). Vedremo se veramente sarà Sainz a lasciare Maranello alla fine del 2024.