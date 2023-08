La Juventus cala il tris: arrivano i rinforzi per Allegri

Sono finalmente in arrivo i rinforzi chiesti da Massimiliano Allegri: la Juve vuole mettere a segno tre grandi colpi

Manca ormai davvero poco all’inizio del campionato di Serie A e la Juventus ha finora messo a segno solo un colpo in entrata. L’unico volto nuovo visto alla Continassa è infatti quello di Timothy Weah, il talentuoso 23enne esterno arrivato dal Lille per 12 milioni di euro.

Il figlio del grande George Weah ha già messo in mostra le sue ottime qualità nelle prime amichevoli precampionato e si rivelerà certamente un’ottima pedina per Allegri, che potrà impiegarlo in più ruoli lungo la fascia destra.

Tuttavia, i tifosi bianconeri sono piuttosto preoccupati perché ritengono necessario rinforzare la rosa con l’arrivo di qualche altro innesto di spessore. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juve, è attualmente impegnato nelle cessioni dei vari giocatori che non fanno parte del progetto tecnico. Zakaria dovrebbe finire al Monaco per 20 milioni di euro, mentre si sta ancora cercando una sistemazione per Bonucci.

Data l’esclusione dalla Conference League per via della sentenza UEFA potrebbero lasciare Torino anche alcuni giovani, sia definitivamente (ma solo se arrivano offerte congrue) che in prestito. Solo dopo aver completato queste operazioni la Juve potrà finalizzare l’arrivo dei nuovi tasselli da regalare ad Allegri. Non è certo un caso se l’eventuale sbarco di Lukaku alla Continassa è vincolato alla cessione di Vlahovic: si lavora infatti a uno scambio tra Juventus e Chelsea.

Allegri può esultare: in arrivo tre nuovi giocatori

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la Signora abbia bussato alle porte del Real Madrid per chiedere informazioni su ben tre giocatori. E’ quanto riporta il sito ‘El Nacional’, che spiega come i contatti tra i due club siano avvenuti in occasione dell’amichevole giocata negli USA e terminata 3-1 in favore dei bianconeri. Sono tre i calciatori che non sembrano rientrare nei piani di Ancelotti e che invece potrebbero fare molto comodo ad Allegri.

Il primo nome è quello di Lucas Vazquez, spesso accostato a Madama nelle ultime settimane. Dopo otto stagioni al Real Madrid, caratterizzate da 311 presenze e 33 gol, il 32enne è pronto a cambiare aria. Stesso discorso per Dani Carvajal, che sembra dover fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita al Real Madrid.

Anche il terzino spagnolo potrebbe essere tentato da una nuova avventura dopo dieci anni con i Blancos. Infine, sembra che Allegri abbia chiesto anche Ferland Mendy, spesso criticato a Madrid per i suoi continui infortuni. L’impressione è che con la giusta offerta il Real potrebbe lasciar partire anche il suo terzino sinistro. I tifosi della Juve possono quindi sognare il grande tris.