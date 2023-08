Formula 1, può finire prestissimo: dipende tutto da lui

Il campionato di Formula 1 è a un bivio, l’epilogo può arrivare tra pochissimo: dipende tutto da una sola persona.

Quello che può succedere in Formula 1 ha del clamoroso. Sembra incredibile, ma tutto può finire prestissimo, ben prima di quanto ci si potesse aspettare. Una svolta che nessuno avrebbe potuto immaginare fino a poche settimane fa. Dipende tutto da una sola persona. E adesso i tifosi e gli appassionati del campionato motoristico più seguito al mondo tremano: l’epilogo potrebbe infatti essere già dietro l’angolo.

Non è un caso se in questa stagione, specialmente in questa pausa estiva, si sta parlando molto di più di mercato piloti che non di quanto si sta vedendo in questo campionato, per certi versi molto noioso, ripetitivo e stancante. Max Verstappen non sta avendo rivali e ha innestato un dominio assoluto che sembra impossibile da scalfire.

In generale, è la Red Bull ad aver davvero messo le ali, come dimostra il secondo posto per il momento ottenuto in classifica generale dal suo compagno di squadra, Sergio Perez. Sono distanti, lontanissime, le due Ferrari di Leclerc e Sainz, così come le Mercedes di Hamlton e Russell. Sorprende l’Aston Martin di Alonso, ma non può nulla contro lo strapotere di Max. Il pilota olandese ormai corre solo contro se stesso. E contro la storia, pronto ad azzannare un record che avrebbe del clamoroso.

Formula 1, giù il sipario: ecco quando potrebbe ‘finire’ il campionato

I numeri parlano chiaro: in questa stagione non ce n’è per nessuno. Verstappen sta lasciando ai suoi avversari solo le briciole, e forse nemmeno quelle. Dieci vittorie conquistate su dodici gran premi disputati, otto successi consecutivi. Numeri spaventosi che hanno, di fatto, già consegnato al pilota Red Bull il suo terzo titolo mondiale consecutivo. Ma quale sarà il weekend decisivo per l’aritmetica certezza?

Può sembrare incredibile, ma il classe 1997 sta gareggiando per conquistare un record clamoroso: potrebbe diventare il campione del mondo con un numero di gare d’anticipo mai verificatosi prima nella storia della Formula 1. Qualora dovesse vincere i prossimi tre gran premi (Olanda, Italia e Singapore), e contemporaneamente Perez dovesse incappare in altri tre passi falsi, Max riuscirebbe infatti a conseguire aritmeticamente il titolo con sette gare ancora da disputare. Un primato che probabilmente nessuno potrebbe mai superare.

In questo modo, Verstappen si porterebbe a casa un record attualmente detenuto dall’amato Schumacher, che nel 2002 riuscì nell’impresa di vincere con la sua Ferrari con sei gare d’anticipo, entrando negli annali nel Gran Premio di Magny-Cours, l’undicesimo di quella stagione (che ne contava in totale diciassette).

Anche per questo motivo, ammettiamolo, nel profondo del nostro cuore la speranza è che qualcuno possa mettere i bastoni tra le ruote a Verstappen. Perché un record del genere è giusto che rimanga ancora a Schumacher, un campione ancora oggi amatissimo dagli appassionati di Formula 1. Forse anche più di quanto lo potrà mai essere un altro fenomeno come il pilota classe 1997 della Red Bull.