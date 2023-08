Juventus, rivoluzione Allegri: cosa ha cambiato il tecnico

La Juventus si prepara a vivere un anno di rivoluzione sia dal punto di vista tecnico che gestionale con Massimiliano Allegri molto influente.

Confermato alla guida della squadra bianconera, Massimiliano Allegri ha deciso di cambiare diverse cose all’interno della Juventus per la stagione che sta per prendere il via.

Allenatore dei bianconeri per il terzo anno consecutivo, Massimiliano Allegri è pronto a rivoluzionare alcuni aspetti della società e delle abitudini di squadra per il campionato che sta per cominciare. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero ben sei le mosse del tecnico per cambiare la propria Juventus e cercare di raggiungere il massimo da una stagione che vedrà la Juventus fuori dalle coppe europee per un anno.

Juventus, Allegri prepara la rivoluzione per la nuova stagione

Sei punti fondamentali sui quali il tecnico si è battuto con la società e che è riuscito ad imporre al club. Un campionato che sarà fondamentale anche per il futuro del tecnico, chiamato a convincere dopo due anni non soddisfacenti dal punto di vista dei risultati.

La prima scelta di Massimiliano Allegri è stata quella di cambiare il capitano. Messo fuori rosa Leonardo Bonucci, il tecnico livornese ha scelto Danilo come capitano della squadra bianconera con il brasiliano che guiderà i suoi compagni di squadra nell’annata della rinascita. Il suo vice sarà Alex Sandro con il brasiliano confermato dopo le molte voci di addio che erano arrivate al termine del campionato scorso.

Importante avere anche un DNA Juve e per questo si affiderà a Gatti e Locatelli, due giovani che però hanno già dimostrato di incarnare in campo e fuori il DNA bianconero. Il terzo aspetto è il coinvolgimento maggiore dei giovani già in prima squadra. Quei calciatori scelti per la Next Gen, saranno presto chiamati ad aggregarsi con la prima squadra e con la possibilità di fare il loro esordio con la maglia della Juventus.

Un altro punto è quello riguardante il suo staff che ha visto l’inserimento di Magnanelli con l’ex Sassuolo che ha portato nuove idee al metodo di gioco della squadra bianconera. Quinto aspetto è quello riguardante il mercato con la conferma di Rabiot, l’acquisto di Weah e l’acquisto a titolo definitivo di Milik dal Marsiglia. Ultimo punto ma non certo il meno importante, quello riguardante le scelte con Allegri ed il club molto diretti nei confronti dei calciatori che, se non hanno intenzione di seguire i dettami tecnici, sono liberi di andare via.