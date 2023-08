Juventus, segnali positivi e Vlahovic ora può rimanere

È stato un bel pomeriggio di festa quello che la Juventus ha vissuto ieri all’Allianz Stadium. La classica amichevole in famiglia nella parte finale della preparazione, trasferita per la prima volta da Villar Perosa all’Allianz Stadium. 8-0 in un test certamente non probante quello che la Juventus di Massimiliano Allegri ha svolto contro la Next Gen di Massimo Brambilla. Amichevole in famiglia che, tuttavia, ha comunque lasciato buone sensazioni.

JUVENTUS, 8-0 E BUONE NOTIZIE DALL’ATTACCO

Di fronte ad una Juventus NextGen non ancora pronta per affrontare la stagione nel tosto girone B di Serie C, la Juventus ha mostrato un’ottima condizione. I bianconeri sono stati trascinati nei primi 20/30 minuti da Chiesa e Vlahovic. I due attaccanti hanno scambiato bene e coinvolto i centrocampisti. E il serbo ha trovato anche due reti. Certo, su calcio piazzato (rigore e punizione), ma quel che conta è il vizio del gol vivo, vivissimo.

Allegri ha dato fondo a tutte le sue risorse. In gol sono andati anche Kean e Milik, dando uno spaccato dell’efficienza offensiva che potrebbe raggiungere questa Juventus. Alla festa del gol bianconera si sono uniti poi Kaio Jorge, che è rientrato dopo quasi dopo un’intera stagione di stop a causa della lesione al tendine rotuleo. Il brasiliano è stato il grande protagonista con una tripletta. A completare il tabellino dei marcatori ci ha pensato Dejan Huijsen. Il giovanissimo difensore centrale della Juventus continua a stupire e mantiene il vizio del gol.

VLAHOVIC RESTA? TRATTATIVA ARENATA COL CHELSEA

Nonostante le speranze di Romelu Lukaku, la trattativa tra bianconeri e londinesi nelle ultime ore si è arenata. Difficile dire se Big Rom alla fine potrà approdare alla Juventus. Quel che è certo è che al momento il Chelsea non ha intenzione di accontentare le richieste della Juventus. La Vecchia Signora è irremovibile e vorrebbe 40 milioni e il cartellino di Lukaku, valutato intorno ai 40 milioni. Una valutazione che non coincide con quella dei londinesi.

Al momento, dunque, Vlahovic rimane bianconero e dalle esultanze di ieri sembra essere contento. D’altronde il pubblico dello Stadium ha fatto la sua scelta, cantando più volte: “Noi Lukaku non lo vogliamo”. Scelta che il mercato sembra “rispettare” perché Lukaku nonostante la ferrea volontà di approdare alla Juve, dovrà tornare ad allenarsi a Cobham. Il Chelsea ora attende ulteriori mosse di Giuntoli & co. che potrebbero anche trovare nuove soluzioni per il serbo. Con i soldi ricavati da una eventuale cessione altrove, poi la Juve avrebbe la forza di andare a prendersi Lukaku. Tuttavia, al momento le soluzioni non sembrano esserci perché PSG e Bayern Monaco hanno percorso altre strade per il loro attacco. Ma quanto ancora Big Rom potrà aspettare la Juventus?