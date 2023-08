Vlahovic vola a Monaco: svelato il motivo della partenza

Vlahovic vola a Monaco. Il centravanti serbo della Juventus è al centro del mercato e il suo arrivo in Germania ha scatenato una serie di ipotesi sul suo futuro

Si fa spesso gran parlare di mercato della Juventus, dei profili che piacciono a Giuntoli e ad Allegri per la difesa, il centrocampo e l’attacco. In questo senso nell’estate 2023, il nome da fare è uno e uno soltanto per i bianconeri: Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo rappresenta il mercato della Juventus, quello che può fare o non fare, la società piemontese dipende, quasi esclusivamente, dalla sua cessione o meno. E’ il numero nove bianconero che segna le previsioni di mercato della Juventus, come un barometro che indica il buono o il cattivo tempo in arrivo.

Da due mesi il suo nome circola come una variabile impazzita all’interno dello scriteriato calciomercato che da quest’anno si è arricchito, in tutti i sensi, della presenza dei club dell’Arabia Saudita. I club sauditi, al momento, non sono interessati a Vlahovic al quale, però, non mancano certo gli estimatori.

Questo nonostante l’ultima stagione sia stata un calvario per il classe 2000 bianconero, tra turbolente vicende societarie ed una pubalgia che lo ha tormentato quasi continuamente. Nelle scorse ore la sua presenza a Monaco di Baviera ha fatto nuovamente scatenare la fantasia degli osservatori di mercato.

Vlahovic vola a Monaco: motivi fisici

Mentre da Londra si attendono novità imminenti riguardo la trattativa tra Chelsea e Juventus in riferimento al possibile scambio Vlahovic–Lukaku, dalla Germania arriva la notizia che il numero nove bianconero è stato avvistato a Monaco di Baviera.

Calcisticamente parlando Monaco vuol dire Bayern Monaco. I campioni di Germania sono da tempo impegnati nella ricerca di un grande centravanti e la lunga trattativa con il Tottenham per Harry Kane sembra si sia conclusa con un nulla di fatto. Il club tedesco si sarebbe allora rifatto sotto per Dusan Vlahovic.

Il campione serbo è però arrivato nella capitale della Baviera per un altro motivo. Giovanni Albanese, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha raccontato come Vlahovic, accompagnato dal medico sociale della Juventus, Marco Freschi, si sia recato da un medico specialista che lo sta seguendo per risolvere i problemi di pubalgia. Nella stessa serata il centravanti serbo è rientrato a Torino.

Pertanto niente mercato dietro la visita di Vlahovic in casa del Bayern Monaco. Soltanto una visita medica programmata per tentare di risolvere la preoccupazione maggiore dell’attaccante, ovvero la sua pubalgia. Questo, però, non esclude certo che il club bavarese possa presentare a breve, alla Juventus, un’offerta per portare a Monaco il centravanti bianconero. La telenovela Vlahovic regalerà ancora nuove emozioni.