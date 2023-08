Fan in delirio: Marina Presello show in Grecia

Marina Presello è carica per la nuova stagione sportiva, prendendo tutta l’energia possibile dalla vacanza in Grecia che fa sognare i fan

La giornalista di Sky Sport è pronta a tornare in ‘campo’, rilassandosi negli ultimi giorni di vacanza a Santorini. Seguita con grande attenzione dai fan, è pronta per un’altra stagione in tutti i campi cadetti.

È diventata una delle regine della Serie B, grazie alla bellezza e alla competenza mostrata. Un volto come marchio di fabbrica, non è un caso come Marina Presello sia anche la presentatrice ufficiale dei calendari per la cadetteria che – salvo eventuali colpi di scena – dovrebbe iniziare dal 19 agosto, seppur con qualche gara da recuperare.

La Presello è ben presente in Serie B, partendo dalla kermesse di Como per i calendari: ne racconta le gesta a bordo campo ed è stata protagonista nei playoff, diventando una beniamina nella curva del Bari. Il tutto sempre con enorme competenza, classe, bellezza e simpatia: qualità che piacciono ai fan.

Marina Presello in Grecia, che show

La vacanza in terra ellenica è il momento utile per ricaricarsi in vista degli impegni di campionato, proprio i recuperi la porteranno anche in campo nei turni infrasettimanali. Servirà quindi tutta la forza possibile per stare sul pezzo e dimostrarsi così nel pieno della forma, sempre pronta così a informare gli italiani. Marina Presello ha un pubblico che la segue e attende tanto da lei, non vuole proprio deludere i fan. Le ultime foto a Santorini sono uno spettacolo, la Presello diventa subito virale.

In costume e con un bel sorriso, i fan impazziscono per la giornalista. Marina Presello regina d’estate, dalle spiagge di Santorini emerge così il massimo del relax per lei. Sorrisi, tramonti mozzafiato e la consapevolezza di essere uno dei personaggi sportivi più seguiti, per Marina Presello saranno giorni di relax per poi rituffarsi in campo.

Potendo ricominciare proprio da Bari, terreno di sfida per la prima gara del campionato nell’anticipo. Il club pugliese affronterà il Palermo al suo esordio, Marina Presello sarà presente a bordo campo.

La giornalista sarà ai nastri di partenza di un campionato che si prospetta davvero interessante, con tante piazze a rappresentare al meglio tutta l’Italia. Che si unisce però nel guardare la Presello a bordo campo, pronta con la sua competenza e simpatia a fare da Cicerone all’intero campionato cadetto.