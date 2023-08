Ferrari, finalmente è tornato: ora sarà un avversario

La Ferrari è già proiettata sulla prossima stagione. Il team di Maranello potrebbe trovarsi sul suo cammino un suo ex manager di alto livello

Il mondiale di Formula 1 2023 è ormai saldamente in mano a Max Verstappen e alla sua Red Bull. Il campione olandese, reduce da una striscia record di otto vittorie consecutive, si appresta a mettere le mani sul terzo titolo iridato consecutivo. Ai rivali o presunti tali della scuderia di Milton Keynes restano le briciole, che si traducono nei gradini più bassi del podio.

La Mercedes e la Ferrari in questo momento non hanno nulla da opporre allo strapotere tecnico del team austriaco, se non la prospettiva di poter crescere alla distanza soprattutto in vista della prossima stagione.

Il nuovo team principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur, ha iniziato una vera e propria rivoluzione all’interno del reparto corse. Cambiamenti profondi che potrebbero coinvolgere anche le guide: se Charles Leclerc è sempre più vicino al rinnovo di contratto, Carlos Sainz sembra invece sul punto di cambiare aria.

Nei prossimi anni il pilota madrileno diventerà uno degli avversari più accesi e convinti della Ferrari, anche se ad oggi non è dato sapere alla guida di quale vettura. Ma Sainz rischia di non essere l’unico dei grandi ex pronti a mettere i bastoni tra le ruote alla scuderia modenese: da qualche giorno circola con sempre maggiore insistenza la voce di un imminente approdo ai francesi di Alpine di un manager che ha fatto la storia recente della Ferrari.

Ferrari, il ritorno da avversario del grande ex: tifosi preoccupati

Stiamo parlando di Mattia Binotto che a distanza di otto mesi dalle dimissioni rassegnate da team principal della Rossa sarebbe sul punto di tornare in pista. Ad averlo strappato a una folta concorrenza è il team francese dell’Alpine che proprio di recente ha rivoluzionato il suo management e al cui muretto Binotto è stato avvistato di recente, in occasione del Gran Premio di Silverstone.

Il passaggio alla scuderia francese sarebbe talmente prossimo che Binotto potrebbe essere operativo ben prima dei 12 mesi previsti dal periodo di ‘gardening leave‘ previsto dai regolamenti. La previsione che formulano dalla Francia, in particolare dal sito f1i.autojournal.fr, è che il manager italosvizzero possa diventare operativo già a settembre.

L’Alpine vuole ripartire quanto prima con un nuovo progetto di cui Mattia Binotto rappresenta l’asse portante. E la Ferrari se lo ritroverebbe di fronte da avversario molto prima del previsto.