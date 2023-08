Juve, incognita Pogba: quante partite può saltare

La Juve con l’incognita Pogba anche in questa nuova stagione: ecco quante partite può saltare il giocatore francese

Paul Pogba rischia di diventare sempre più un’incognita per la Juve e per ogni appassionato di calcio. Il suo approdo bis in bianconero, la scorsa estate, venne visto come un grandissimo colpo di mercato, in grado di sparigliare le carte nella lotta scudetto. Un colpo destinato a fare la differenza. Peccato, però, che quel giocatore non si è mai visto.

Il centrocampista francese è stato afflitto da infortuni sin dal suo arrivo, tutti gravi. Il primo se lo trascinava da Manchester e si palesò già l’estate scorsa. Si diceva che erano pochi mesi e sarebbe poi tornato, probabilmente in autunno. Niente di tutto questo. Anche perché il calciatore tentò la cura conservativa senza intervento chirurgico per non saltare il Mondiale con la sua Francia. Risultato? Mondiale saltato e tempi di recupero prolungati.

Juve, incognita Pogba: ecco quanto può stare fuori

Nemmeno la lunga sosta invernale servì a farlo recuperare. Il calciatore tornò abile e arruolabile solo in Primavera, quando Allegri lo stava iniziando ad inserire gradualmente nelle gerarchie bianconere. Alternandolo in un centrocampo che lo doveva vedere titolare inamovibile e invece ha visto alternarsi Miretti e Fagioli al suo posto.

Dopo i primi spezzoni di gara, quando il peggio sembrava alle spalle, con un minutaggio sempre più ampio, alla prima gara che Allegri decise di schierarlo dal 1′ (ormai a primavera inoltrata) il calciatore incappò in un altro infortunio da incubo. Lasciando il terreno di gioco dopo pochi minuti dall’inizio, scuotendo il capo.

Dal quale ora non è ancora uscito. Ricadute su ricadute, infortuni su infortuni. Quando vedremo finalmente Pogba? Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarà sicuramente da aspettare. Il francese sarà sicuramente out per le prime tre partite stagionali della Juve. E dunque out nell’esordio ad Udine, fuori in casa col Bologna ed anche nella trasferta di Empoli. Ogni discorso sarà rinviato a settembre, dopo la sosta.

Verosimilmente però anche in quell’occasione il francese potrebbe non essere a disposizione, ed impiegare più tempo per un recupero completo. Ecco perché la data in cui si guarda con realismo è quella di ottobre. Potrebbe saltare anche tutto settembre e rivedersi, dunque, solo il mese successivo. Sperando che a quel punto siano finiti gli intoppi e la sfortuna per lui.