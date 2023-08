No alla Turchia: il Milan ora lo blocca. Ma c’è un retroscena

Il Milan blocca un’operazione di calciomercato in uscita con i rossoneri che dicono di no momentaneamente ma c’è un retroscena.

Dopo un luglio scoppiettante per quello che riguarda gli acquisti, ora è tempo di cessioni in casa Milan per sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Un Milan che sta cercando di piazzare gli esuberi della rosa anche se non senza difficoltà. L’affare De Ketelaere con l’Atalanta ha subito un brusco stop così come la cessione di Ballo-Touré appare molto vicina ma non ancora definita. Difficile invece trovare una sistemazione a Lazetic, Origi e Caldara che per il momento hanno davvero poco mercato. Nel frattempo però il club ha deciso di bloccare una cessione sia per volontà del tecnico sia per il fatto che la proposta non soddisfa ancora le richieste del Milan.

Calciomercato Milan, bloccata una cessione ma c’è un retroscena

Il Milan avrebbe detto di no al Fenerbahce per Krunic considerato il fatto che i turchi non hanno intenzione di avvicinarsi ai 10 milioni di euro richiesti dal club rossonero. Spunta però un retroscena sul bosniaco che potrebbe cambiare le carte in tavola.

I turchi non sarebbero gli unici sulle tracce dell’ex Empoli. Nelle ultime ore infatti si sarebbero fatte avanti alcune società di Premier League che potrebbero a breve mettere un’offerta sul piatto al Milan per portare via il classe 1993. Stefano Pioli ha dato il suo parere negativo alla partenza del centrocampista, dimostrandolo anche con i fatti ed inserendolo come titolare nella partita contro il Monza valevole per il primo Trofeo Silvio Berlusconi.

Un giocatore che rappresenta un jolly importante per Stefano Pioli che può inserirlo in diversi punti del campo. Il bosniaco ha infatti ricoperto negli anni rossoneri diversi ruoli, dal centrocampista centrale, alla mezzala, passando dal trequartista, arrivando fino all’attaccante esterno ed al terzino destro. Un calciatore duttile che è sempre stato apprezzato da tutti gli allenatori che ha avuto e Pioli non vorrebbe privarsene.

La sensazione è che se dovesse giungere l’offerta giusta il calciatore però potrebbe lasciare Milanello. Con una proposta intorno ai 10 milioni di euro il Milan lascerebbe partire il classe 1993 che andrebbe così a salutare i rossoneri dopo il suo arrivo nel 2019 condito dalla grande festa per lo scudetto conquistato nel 2022, per il quale il bosniaco ha dato una grande mano al Milan.