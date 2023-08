Cristiano Ronaldo a rischio arresto: colpa dell’esultanza

Il campione portoghese fa sempre discutere, in un modo o nell’altro. E stavolta non per cose positive nel panorama mondiale.

Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno dei più grandi calciatori della storia. Il cinque volte Pallone d’Oro ha fatto ‘rumore’ ovunque egli sia andato, e lo ha fatto anche negli ultimi mesi.

CR7 è stato ancora una volta il precursore, il primo di una serie di grandi campioni a raggiungere la Saudi Pro League. Lui ha firmato con l’Al Nassr a gennaio, ma da allora una serie di calciatori della Serie A e non solo hanno raggiunto questo campionato. Koulibaly, Brozovic, Mane e tanti altri: alcuni club del campionato saudita hanno rivoluzionato il calcio europeo e hanno acquistato alcuni dei nostri migliori calciatori.

Non solo buone cose per Ronaldo e per tutto il calcio arabo. Tanti soldi per questi fenomeni, ma anche una serie incredibile di leggi da rispettare e Cristiano ora è in seri guai. Il calciatore non ha rispettato la legge saudita e ora rischierebbe, secondo ultime indiscrezioni, addirittura il carcere. Una situazione pesantissima e che sta agitando il calcio mondiale.

Saudi Pro League, Ronaldo ha infranto la legge

Con una bella rete su rigore Ronaldo ha siglato la vittoria nella semifinale di Champions Cup (la coppa araba) contro l’Al Shorta. Una rete che permetterà a Cristiano, Brozovic e tanti altri di disputare la finale contro l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic, ma un gol che ha mandato Cristiano nella bufera. La sua esultanza ha fatto davvero molto discutere e non stiamo parlando del suo famoso ‘Siuuu’. Prima di questo gesto Cristiano ha fatto il segno della croce, un gesto assolutamente indigesto ai vertici arabi.

In Arabia è assolutamente vietata l’espressione pubblica della fede cristiana e chi la esprime rischia addirittura l’arresto. Una situazione molto delicata e che tiene Cristiano e la sua famiglia in grande apprensione. Prima della finale nuove polemiche attorno alla leggendaria stella del calcio portoghese, ma non tutti sono contrari alle mosse dell’ex calciatore di Juventus, Real Madrid e Manchester United.

In Arabia sono molto grati a ciò che ha fatto Ronaldo, soprattutto riguardo il calcio locale. Il suo arrivo ha portato grande popolarità e appunto Cristiano ha fatto da precursore per rendere il campionato sempre più competitivo. Ronaldo, Mane, Benzema e tanti altri: la Saudi Pro League è sempre più importante a livello mondiale e il talento portoghese ha fatto tanto per arrivare a ciò.