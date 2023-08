Inter, bis di Lautaro: lo ha fatto per la seconda volta

L’attaccante in forza all’Inter targata Inzaghi, Lautaro Martinez, lo ha fatto per la seconda volta: fan in delirio, ecco cosa è successo

Simone Inzaghi attende il nuovo centravanti. Dopo gli addii a Romelu Lukaku e Gianluca Scamacca, con l’Atalanta che alla fine è riuscita a spuntarla per l’acquisto del bomber di Fidene, la dirigenza dell’Inter ha riallacciato i contatti per Folarin Balogun, punta centrale statunitense (con passaporto inglese) di proprietà dell’Arsenal.

Nelle scorse ore i ‘Gunners’ hanno rifiutato un’offerta formale avanzata dal Monaco, a dimostrazione di come la concorrenza non manchi affatto. L’operazione, inoltre, non è assolutamente in discesa anche perché i londinesi non intendono scendere dalla valutazione intorno ai 40 milioni di euro, a maggior ragione dopo l’infortunio al ginocchio di Gabriel Jesus.

Non a caso, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio monitorano pure altre piste, tra cui quella che porta al nome di Mehdi Taremi del Porto. Taremi è stato accostato al Milan di recente, prima che i rossoneri affondassero il colpo Okafor. Il tempo scorre e la curiosità tra i tifosi nerazzurri aumenta di giorno in giorno.

Chi sarà l’attaccante titolare che affiancherà capitan Lautaro Martinez nella prossima stagione? La ‘Beneamata’ spera di avere la risposta nel giro di qualche giorno, considerando che l’inizio del campionato si sta avvicinando a grandi falcate. Nel frattempo, Lautaro ha dovuto saltare l’amichevole contro il Salisburgo.

L’uomo simbolo di Inzaghi si è fermato a causa di un leggero sovraccarico muscolare e si vede obbligato a seguire un percorso personalizzato in quel di Appiano Gentile, al fine di recuperare il più in fretta possibile. Filtra comunque un certo ottimismo circa il suo pronto recupero in vista della prima gara di Serie A col Monza. Durante gli ultimi anni il ‘Toro’ si è guadagnato a suon di gol un ruolo di grandissimo spessore nello spogliatoio interista.

Inter, il post di Lautaro fa il boom di like: fan in delirio, ecco cosa è successo

Inzaghi, ovviamente, lo ritiene fondamentale per la conquista del ventesimo Scudetto, ossia il principale obiettivo del club targato Zhang. L’apporto dell’attaccante argentino sarà imprescindibile, tant’è che l’Inter non se ne priverebbe a meno di offerte davvero clamorose e fuori mercato.

Lautaro è molto motivato, complice la sua splendida situazione familiare. Entrando più nello specifico, la compagna dell’ex Racing Club, Agustina Gandolfo, ha dato alla luce il secondo figlio della coppia, che i due innamorati hanno deciso di chiamare Theo. L’annuncio è arrivato dai diretti interessati attraverso un post condiviso su Instagram, che ha fatto il boom di like e commenti.

Nell’immagine si vedono Lautaro Martinez e sua moglie, mentre tiene in braccio sorridente il piccolo Theo. Una notizia meravigliosa, che darà una carica ancora maggiore al classe ’97 per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione.