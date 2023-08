Lloris alla Lazio: mossa decisiva del Tottenham

Ancora un colpo di calciomercato in vista per la Lazio che vorrebbe puntellare i pali con Hugo Lloris in uscita dal Tottenham

Prosegue la rivoluzione in casa Lazio dettata da mister Maurizio Sarri, il tecnico cresciuto in Toscana è giunto al suo terzo anno alla guida dei biancocelesti e dopo aver contribuito alla qualificazione in Champions League vuole togliersi un altro sfizio: vincere finalmente qualcosa con i capitoli. Per farlo avrà però bisogno di una rosa all’altezza, ecco perché dalle parti di Formello è iniziato a circolare il nome di Hugo Lloris.

Esperto portiere francese, che proprio di recente ha dato l’addio alla nazionale per dedicarsi pienamente alla sua carriera, pronto a salutare il Tottenham in via definitiva. L’estremo difensore classe 1986 veste la maglia degli Spurs dall’ormai lontano 2012 e sembra anche per lui giunto il momento di iniziare una nuova avventura altrove.

Proprio come Harry Kane, suo compagno di club nonché storico bomber dei londinesi promesso sposo al Bayern Monaco, anche il portiere transalpino sembra aver ormai preparato le valigie. Secondo il quotidiano sportivo L’Equipe la Lazio, che sta pensando ad alcune modifiche ai pali, si sarebbe già segnata il suo nome.

Calciomercato Lazio, per la porta spunta Lloris: i dettagli dell’affare

Tanti ritocchi da parte della dirigenza capitolina, composta principalmente dal presidente Claudio Lotito, che sta pensando di dare una sistemata anche alla porta. Per quanto il titolare sarà con ottime probabilità ancora Ivan Provedel, che tanto bene ha fatto durante la scorsa stagione, ma ci sono dei dubbi su chi sarà il secondo. Durante la passata campagna acquisti estiva la Lazio ha speso 11 milioni per il cartellino di Luis Maximiano ma ora il portoghese non sembra più rientrare nei piani del tecnico.

Già l’anno scorso ha giocato poco, complici alcuni errori come il cartellino rosso preso cinque minuti dopo l’esordio in Serie A, e quest’anno rischia di giocare ancora meno. Per questo si sta pensando ad un prestito per il classe 1999 che potrebbe tornare in Spagna. Al suo posto ai biancocelesti non dispiacerebbe un portiere con carisma ed esperienza internazionale, ecco perché è Lloris è diventato l’obiettivo numero uno.

Nonostante il trentasettenne estremo difensore francese abbia ancora un anno di contratto, il Tottenham sembra pronto a lasciarlo andare per riconoscenza nei suoi confronti. Il portiere ha chiesto di essere ceduto ed è stato accontentato, a quanto pare il suo cartellino sarà perciò messo in vendita a costo zero. Per quanto riguarda il trasferimento alla Lazio, ad oggi lo scoglio apparentemente più insormontabile è quello dell’ingaggio: l’ex Spurs in Premier League guadagnava circa 6 milioni a stagione.