Hamilton-Ferrari, ultim’ora pazzesca: l’annuncio scuote la Formula 1

Torna di moda il nome di Lewis Hamilton per la Ferrari, una notizia che fa impazzire di gioia i tifosi di Maranello per il futuro

Il campione britannico è uno degli uomini più attesi al momento: non vince una gara dall’ottobre 2021 e i rapporti in Mercedes sono spesso contrastanti. Non va meglio alla Rossa, che non ha feeling con gli attuali piloti.

La Ferrari è nel mirino, un po’ per i risultati deludenti e un po’ anche per una situazione societaria che non lascia tranquilli i tifosi. Gli investimenti sono decisamente calati nel corso degli anni, gli sportivi sentono come qualcosa sia mancato sul piano della grinta. Basti pensare a quanto accade in Formula 1, ben poche gioie per la scuderia in questa stagione, che ricalca l’andamento degli ultimi anni.

Non è bastato cambiare Binotto con Vasseur per avere dei risultati, è la fase di progettazione che spesso risulta molto complicata. Anche in virtù di ciò, la Ferrari ora aprirà un nuovo ciclo, e il nome di Lewis Hamilton continua a fare discutere i tifosi sui social, che vorrebbero vedere il sette volte campione del mondo rilanciarsi nella scuderia italiana.

Hamilton-Ferrari, ecco cos’è successo

Il tutto parte da quanto visto in questa stagione, che non soddisfa nessuno. Leclerc e Sainz hanno accumulato un grande ritardo rispetto alla scorsa annata sportiva, con più di 100 punti di differenza di gap a metà stagione. Non va di certo meglio ad Hamilton, la Mercedes non regge il passo e si sta facendo superare anche da team con minori budget. Così, è un annuncio che fa ribollire tutto l’ambiente in F1: ci sono stati contatti tra la Ferrari ed Hamilton.

Come riporta Formula Passion da un’indiscrezione di Leo Turrini, il tutto sarebbe avvenuto nel weekend di Montecarlo, quando sia il team di Maranello e sia il pilota inglese stavano valutando un po’ tutto il futuro. Il sondaggio di Elkann è stato però rimandato al mittente, Hamilton ha ringraziato ma ha declinato l’invito di andare in Ferrari, vuole ancora dimostrare di essere il migliore in pista ma con la livrea della Mercedes.

In attesa di ufficializzare il suo rinnovo, il pilota inglese ha rifiutato la corte della Ferrari, che lo aveva cercato anche nel 2022. La Rossa dovrà puntare su Leclerc come primo pilota, mentre la situazione di Carlos Sainz resta sempre una grande incognita: è un promesso sposo dell’Audi, va in scadenza nel 2024 a Maranello ma non sembra avere più le giuste ambizioni per guidare una Ferrari in pista.