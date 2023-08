Incredibile Ferrari, Verstappen insieme a Leclerc

Il Mondiale di Formula 1 è ormai nelle mani della Red Bull e dell’imbattibile Max Verstappen. Gli altri team pensano al mercato piloti

Dieci vittorie su dodici gran premi disputati. Più che un’egemonia, quella di Max Verstappen e della Red Bull si è trasformata in una vera e propria dittatura, frutto di una superiorità schiacciante di cui il team di Milton Keynes ha fatto sfoggio nei confronti della cosiddetta concorrenza.

E non è un caso che i principali presunti competitor della Red Bull, dalla Mercedes alla Ferrari passando per la McLaren e la rivelazione Aston Martin, siano già concentrati sulla prossima stagione e su un mercato piloti che potrebbe deflagrare da un momento all’altro.

A sorpresa però anche i vertici della Red Bull starebbero pensando di cambiare qualcosa in vista delle prossime stagioni. Se non nel 2024, con ogni probabilità nel 2025 il campione del mondo in carica Max Verstappen avrà al suo fianco un nuovo compagno di squadra al posto del messicano Sergio Perez.

Nonostante abbia dato confortanti segnali di ripresa nelle ultime gare prima della pausa estiva, il rendimento di Perez non ha soddisfatto i vertici del team austriaco. Il team principal Christian Horner ha lasciato più volte intendere come il futuro del driver messicano sia tutt’altro che scontato.

Clamoroso intreccio tra Ferrari e Red Bull: Leclerc sarà compagno di squadra di Verstappen

Voci, rumors, indiscrezioni che prendono forma e si infittiscono settimana dopo settimana. Si arriva così a formulare le ipotesi più azzardate. Come riportato dal sito donbalon.com, la scuderia anglo-austriaca è già alla ricerca del nuovo pilota da affiancare a Verstappen per le prossime stagioni. Alcune sembrano piste molto concrete, altre sono ad oggi affascinanti suggestioni e nulla di più.

I nomi più indicati per ricoprire il ruolo di spalla del bicampione del mondo in carica sono quelli di Oscar Piastri e Alex Albon, attuale prima guida della Williams. Il ragionamento formulato dalle parti di Milton Keynes è semplice e lineare: la leadership di Verstappen non va messa in discussione, ne consegue che il profilo del suo futuro compagno deve rispondere proprio a questo criterio.

La Red Bull vuole un attore di secondo piano, non un protagonista. Per questa ragione sono destinate a perdere consistenza le indiscrezioni su presunti contatti con Lando Norris della McLaren o addirittura con Charles Leclerc che è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Ferrari.