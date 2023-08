Valentina Vignali straripante in costume: visione piccante

Valentina Vignali è una sorta di habitué dell’estate: le sue foto diventano sempre un argomento importante per i tanti fan dell’influencer

Sempre virale e in formissima, la cestista si mostra così al pubblico con grande ardore: è una delle ragazze più seguite sul web e prosegue la sua estate in giro per il mondo a mostrare luoghi di incanto con costumi mozzafiato.

L’estate di Valentina Vignali è quella di una protagonista assoluta, che sta girando in lungo e in largo conquistando la platea del web con grande decisione. Nelle ultime settimane è stata un po’ dovunque, il suo profilo social è una sorta di geo localizzazione continua delle sue attività.

Il pubblico l’ha notata davanti alla Tour Eiffel a Parigi, poi in giro alla ricerca del relax con una sauna in montagna, senza dimenticare il periodo trascorso negli States, lì dove ha seguito le gare di Nba e ha giocato anche per strada, confrontandosi con il talento di chi vive il basket come una missione di vita.

Vignali in costume, spettacolo garantito

In un resort rinomato è tornata a far parlare di sé, in questo caso con una posa da sirena che ha acceso gli umori dei fan. Il numero dei like è in continuo aumento, le foto della Vignali sono uno spettacolo soprattutto per il pubblico maschile, che sta registrando un’estate di grande bollore proprio nel seguirla con costanza. La cestista non si risparmia di certo, la Vignali in costume è una visione da alta temperatura.

È in una variante di azzurro e di verde, colori chiari che mettono in risalto la sua abbronzatura e il suo fisico. Tornata da Ibiza e Formentera sta dimostrando di essere sempre al centro dell’attenzione, la sua forma è lampante e si gode il momento estivo in assoluta spensieratezza. Vedendo crescere sempre più l’attenzione nei suoi riguardi, con numeri che continuano a salire nelle interazioni con i fan. La Vignali è una star del web, su Instagram ha raggiunto cifre di tutto rispetto.

Più di 2,5 milioni di fan per lei, a dimostrazione di come ci sia un lavoro da influencer da continuare, andando anche a visitare luoghi di incanto e sponsorizzando accessori e prodotti. L’estate per Valentina Vignali è ancora lunga, ci sono tante altre attività da compiere e nuovi posti da esplorare: il pubblico attende da casa sempre con grande entusiasmo ogni notifica dal suo profilo.