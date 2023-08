Berrettini-Sinner, la confessione è emozionante: brividi per tutti i tifosi

Matteo Berrettini e Jannik Sinner si sono affrontati per la prima volta a Toronto. Un episodio ha colpito tutti gli appassionati

Nel corso della propria carriera non si erano mai trovati l’un contro l’altro armati. Da avversari non si erano mai affrontati, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Prima o poi però doveva accadere e così è stato: il destino ha voluto che i due migliori tennisti italiani si sfidassero nei sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Toronto, in Canada.

I due azzurri hanno dato vita a un incontro bello, combattuto e a tratti anche equilibrato: alla fine però ha prevalso la maggiore freschezza di Sinner che ha battuto Berrettini in due set. L’attuale numero 8 del Ranking Atp ha confermato, almeno in questo momento, la sua superiorità nei confronti del suo compagno di Nazionale. Una conferma arrivata ulteriormente nei giorni seguenti con Jannik finalista del torneo.

Il rapporto tra i due atleti, per sincera ammissione di entrambi, non è segnato da una vera e propria amicizia. “Ci rispettiamo e c’è una sincera stima reciproca, ma non posso definirmi un suo amico“, così Berrettini ha dichiarato in circostanze recenti. Dichiarazioni che hanno suscitato qualche discussione tra i tifosi, soprattutto sui social.

Berrettini-Sinner, lo scambio di battute è da brividi: tifosi commossi

In realtà le parole di Berrettini sono da accogliere con favore: Matteo non ha voluto descrivere una realtà immaginaria e fasulla preferendo raccontare la verità, senza filtri e storture di sorta. Lo stesso Sinner si è espresso in termini molto simili: “Matteo è un professionista serio e un ottimo giocatore. Speriamo di regalare insieme una grande gioia ai tifosi italiani nella fase finale della Coppa Davis“.

E che la stima tra i due sia reale e sincera è confermato da un bellissimo e quasi commovente scambio di battute avvenuto al termine del match di Toronto. Il rispetto che l’uno sente nei confronti nell’altro si è evidenziato proprio dopo l’ultimo punto che ha decretato la vittoria di Sinner nei confronti di Berrettini.

I due giocatori azzurri si sono avvicinati per il consueto saluto di fine partita, la tradizionale stretta di mano che accompagna l’epilogo di ogni partita di tennis. Berrettini ha rivolto un complimento al suo avversario: “Bravo Jannik“. Immediata la risposta di Sinner: “Sei stato bravo Matteo. Mi dispiace”. “E di che”, ha chiosato il tennista romano con un accenno di sorriso, dimostrando di aver accettato la sconfitta con serenità.