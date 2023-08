Correa vuole l’Inter: è stallo sul mercato

Joaquin Correa, una situazione paradossale per l’argentino. La decisione ormai sembra inevitabile

L’Inter si trova in un momento cruciale della preparazione per la nuova stagione calcistica, con la sfida contro il Monza in arrivo il 19 agosto alle ore 20:45 per il debutto in Serie A.

Tuttavia, uno dei punti focali dell’attenzione è la situazione di Joaquin Correa, l’attaccante argentino che si trova in una sorta di limbo nel contesto della squadra nerazzurra. La sua volontà di rimanere a Milano contrasta con la volontà del club di cederlo.

Quello di Correa è stato un nome espressamente voluto da Simone Inzaghi due anni fa, ma la sua incostanza nel rendimento, segnando solo 10 gol in 77 partite giocate, ha sollevato interrogativi sul suo futuro. Nonostante la partenza sprint nel 2021, segnando una doppietta al Verona e all’Udinese, il rendimento altalenante ha causato delusione tra i tifosi e ha generato dubbi sulla sua permanenza.

La scorsa annata, c’è stata una speranza di rinnovamento per Joaquin Correa, ma le sue prestazioni non hanno convinto nuovamente. Ora, la sua posizione nell’attuale gerarchia dell’attacco sembra essere in declino. Lautaro e Thuram si trovano davanti a lui e con l’aggiunta di un’altra prima punta in arrivo, Correa rappresenterebbe soltanto la quarta scelta nelle opzioni dell’allenatore.

Correa verso la permanenza in nerazzurro: nessun’offerta per l’argentino

La questione di Correa ha anche influito sulla strategia di mercato dell’Inter. La cessione dell’argentino potrebbe liberare risorse finanziarie e consentire al club di puntare su due ingaggi, ma al momento non ci sono offerte ufficiali per il giocatore.

Questo ha messo l’Inter in una posizione complicata, mentre il tempo per rinforzare l’attacco prima dell’inizio del campionato si restringe sempre di più. Le voci su possibili destinazioni per Correa, come la Turchia o l’Arabia Saudita, sono state diffuse, soprattutto a inizio mercato, ma finora non hanno portato a offerte concrete.

Questo limbo ha creato una situazione difficile sia per il giocatore che per il club. L’Inter desidera trovare una soluzione che consenta a Correa di trovare una sistemazione adeguata e che, allo stesso tempo, fornisca a Inzaghi le opzioni necessarie per rafforzare l’attacco.

Mentre ci si avvicina all’inizio della stagione, il destino di Joaquin Correa nell’Inter rimane incerto. L’obiettivo dell’Inter è quello di bilanciare le esigenze del club con la volontà del giocatore, cercando di trovare una soluzione che sia vantaggiosa per entrambe le parti e che possa contribuire a ridefinire il futuro dell’attacco nerazzurro. Ad oggi, però, ribadiamo che non sono arrivate offerte concrete per l’argentino classe 1994.