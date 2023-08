Manuel Bortuzzo, ritorno di fiamma: gli incontri segreti a Londra

By

Non è più un personaggio televisivo e sogna le Paralimpiadi di Parigi 2024, ma Manuel Bortuzzo adesso fa discutere anche per altro

Molti conoscevano già bene la sua storia ancora prima che partecipasse al Grande Fratello Vip 6 e certamente quell’avventura è servita a tutti. A Manuel Bortuzzo per farsi ammirare sotto un’altra veste e al pubblico per imparare che dopo un grande dramma si può rinascere.

Stava preparando le Olimpiadi di Tokyo 2020, senza sapere che sarebbero state rinviate per la pandemia. Quella sparatoria nel febbraio 2019 ha cambiato per sempre la sua vita e così si è dovuto riciclare anche se gli è servito del tempo per ritrovare la vasca e il nuoto.

Manuel da quest’anno è tornato ad indossare la tuta delle Fiamme Oro e adesso ha un obiettivo molto chiaro in testa. Partecipare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, sempre nel nuoto. Così a marzo ha vinto due gare nella tappa di Coppa del Mondo a Lignano Sabbiadoro (100 rana sb4 e nei 200 misti sm5) e si è meritato la convocazione per i Mondiali di Manchester.

In Inghilterra l’Italia paralimpica ha letteralmente dominato la scena chiudendo con 26 ori (16 dai maschi), 15 argenti e 11 bronzi. Tra i plurivincitori Simone Barlaam che ha portato a casa sei ori in altrettante gare e Stefano Raimondi con cinque. Nessun podio invece per Manuel che ha centrato finali ma non è riuscito ad esprimersi a livelli di eccellenza.

Per lui era importante però dimostrare di poterci essere e accumulare anche punti importanti, oltre che esperienza, per la qualificazione alle Paralimpiadi del prossimo anno. Quello è il suo vero obiettivo e lavorerà ancora duro per raggiungerlo.

Manuel Bortuzzo, ritorno di fiamma: i Mondiali di nuoto scatenano il gossip

Non tutte le favole però hanno un lieto fine. Così almeno il pubblico un anno fa aveva vissuto da spettatore la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nata al Grande Fratello Vip 6 e morta un mese dopo la fine del reality.

All’epoca (aprile 2022) lui aveva spiegato, in un comunicato all’Ansa, che avevano una visione della vita troppo differente e quindi era meglio troncare anche se ci avevano provato. Adesso è passato più di un anno senza che di quella storia parlasse più nessuno. Ma nelle ultime ore la storia tra Manuel e Lulù è tornata prepotentemente di moda.

Due esperti di gossip, Alessandro Rosica e Giuseppe Scuccimarri, un paio di mesi fa erano pronti a scommettere che la verità fosse molto diversa da quella che i ragazzi avevano raccontato. Lo dimostrerebbe il fatto che, lontano da occhi indiscreti, in tutto questo periodo avrebbero continuato a vedersi di nascosto.

Rosica lo aveva pure scritto sui social. “Non possiamo fare più finta di niente. Abbiamo lavorato per mesi a questo superscoop. Avendo le prove, possiamo finalmente rivelarlo con certezza”. Lulù e Manuel secondo lui continuano a frequentarsi, soprattutto di notte perché così corrono meno il rischio di essere scoperti da un uomo, forse il padre di Bortuzzo.

Solo supposizioni? Forse, ma intanto quello che è successo negli ultimi giorni alza il livello del sospetto. Mentre Manuel era a Manchester, ai primi di agosto, per i Mondiali casualmente Lulù insieme alla sorella Clarissa si trovava a Londra e i sospetti sono tornati forti.

Così i fan della coppia sperano ancora in un clamoroso cambio di scenario. In realtà lui, dopo essere tornato dall’Inghilterra, è subito volato a Dubai per qualche giorno di vacanza insieme al suo migliore amico e di Lulù nessuna traccia.