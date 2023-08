Paltrinieri-Fiamingo, la passione si accende in estate

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sono una delle coppie più affiatate dello showbiz sportivo nazionale. La loro vacanza è un fenomeno social

Si sono conosciuti tra una pausa e l’altra dei loro rispettivi impegni agonistici durante le Olimpiadi di Tokyo del 2021. E da quel momento non si sono più lasciati: il colpo di fulmine è scattato all’istante e da quel momento Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri formano una delle coppie più affiatate dell’intero showbiz sportivo nazionale.

La campionessa di scherma e il fuoriclasse del nuoto italiano si frequentano da due anni e convivono da più di uno. La bella spadista siciliana si è infatti trasferita a Roma dove Paltrinieri vive e si allena. Entrambi cullano lo stesso sogno: conquistare almeno una medaglia alle prossime Olimpiadi di Parigi del 2024.

Sia la Fiamingo che Paltrinieri hanno incassato una recente delusione dai rispettivi campionati del mondo. in quelli di scherma a Milano Rossella ha centrato l’argento nella spada a squadre fallendo però l’appuntamento con la prova individuale. Gregorio dal canto suo è apparso scarico e fuori forma tanto da non andare oltre un misero ottavo posto negli 800 stile libero.

Paltrinieri e Fiamingo, l’estate in Sicilia è all’insegna del relax e della passione.

Inutile però recriminare più di tanto: molto meglio lasciarsi tutto alle spalle per dedicarsi a qualche giorno di vacanza e relax. Detto, fatto: i due fidanzati si sono lasciati alle spalle il ricordo e le scorie delle rispettive amarezze mondiali per rigenerarsi al mare e al sole della splendida Sicilia.

Rossella Fiamingo ha giocato in casa, se così si può dire: la bella spadista catanese infatti non ha mai smesso di sottolineare l’amore incondizionato per la sua terra. Del resto è difficile non lasciarsi incantare dalle bellezze siciliane. E le foto che la Fiamingo ha postato in queste ultime ore sul suo profilo Instagram ne sono la conferma.

I due campioni dello sport italiano rinsaldano il loro amore al sole caldo e accogliente del Mediterraneo. La serie di scatti apparsa sui profili social di entrambi conferma come l’amore tra Paltrinieri e la Fiamingo sia sempre più saldo e profondo. Non è un caso che negli ultimi giorni siano circolate voci e indiscrezioni in merito a un possibile matrimonio e che nessuno dei diretti interessati le abbia smentite.

La spadista siciliana e il nuotatore carpigiano starebbero dunque per convolare a nozze? La risposta prima o poi arriverà, non ci resta che attendere.