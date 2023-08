Rovella alla Lazio: spunta un retroscena clamoroso

La Lazio ha trovato il centrocampista di gamba richiesto a gran voce da Sarri. La trattativa però poteva avere un epilogo imprevisto

Una acquisto che in casa Lazio ha messo tutti d’accordo – presidente, allenatore e tifosi – è quello di Nicolò Rovella, il ventiduenne centrocampista nato a Segrate ed esploso ad alti livelli nel Genoa un paio di stagioni fa.

Centrocampista duttile e completo con ampi margini di crescita, Rovella è in procinto di passare dalla Juventus ai biancocelesti per una cifra non inferiore ai diciassette milioni di euro. La scorsa stagione si è messo in grande evidenza nel Monza di Palladino, con il quale ha disputato un campionato eccellente. E molti scommettono che, plasmato a dovere da un tecnico come Maurizio Sarri, il giovane regista lombardo possa esplodere una volta per tutte.

La Lazio ha così trovato nel trequartista giapponese Kamada e in Rovella i due elementi utili a completare un centrocampo che da quest’anno, dopo ben otto stagioni, sarà orfano di Sergej Milinkovic-Savic. Ma Sarri non trema, anzi. L’ex allenatore di Napoli, Chelsea e Juventus è convinto di poter trasformare Rovella nel miglior erede possibile del ‘Sergente‘.

Rovella alla Lazio, una big di A ha tentato di fare lo sgambetto a Lotito

Dal canto suo il presidente Claudio Lotito è convinto di aver concluso un ottimo affare, avendo acquistato a una cifra più che sostenibile uno dei migliori prospetti del calcio italiano. E il patron biancoceleste non è l’unico a pensarla così. Un’altra big di Serie A aveva fiutato l’affare e proprio per questo ha tentato un inserimento in extremis non andato a buon fine.

Parliamo del Milan che, in piena trattativa tra Lazio e Juventus, ha provato a capire quali fossero le condizioni per prendere Rovella utilizzando la stessa formula proposta dal club capitolino. Moncada e Furlani hanno chiesto a Giuntoli di poter a loro volta avanzare un’offerta per rilevare il cartellino del centrocampista.

A quanto pare il tentativo dei rossoneri non è andato a buon fine, anzi. La Lazio è infatti riuscita a concretizzare una trattativa già ampiamente avviata e che al netto di qualche momento di tensione tra le due società è stata definita con reciproca soddisfazione.

Il Milan dovrà dunque virare su altri obiettivi, mossa che la dirigenza rossonera sta già compiendo. La Lazio invece si tiene stretta Rovella.