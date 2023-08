Calciomercato, la top 11 degli acquisti più costosi: Serie A non pervenuta

Il calciomercato non smette di regalare sorprese e, a meno di 20 giorni dalla chiusura della sessione estiva, si possono tirare le prime somme di questi mesi di trattative

In quella che verrà ricordata come la sessione dominata dalla Saudi Pro League, nuova contendente che si contrappone ai top 5 campionati europei, anche le squadre del vecchio continente hanno messo a segno colpi costosi e interessanti.

Passo indietro per la Serie A che tra gli undici calciatori più cari di questa sessione di mercato non riesce a piazzarne nessuno. Protagonista, come già si poteva immaginare, è la Premier League che può vantare più della metà degli undici calciatori più costosi di questo mercato.

L’11 da sogno per i club europei: gli acquisti più costosi della sessione

Il mercato sta entrando nella sua parte conclusiva e, in attesa dei colpi last minute, si può diramare una prima formazione dei calciatori più costosi di questa sessione di mercato.

In porta c’è André Onana, passato dall’Inter al Manchester United per la bellezza di 52,5 milioni più bonus, dopo un’ottima stagione in nerazzurro.

Come laterale difensivo di destra si trova Pedro Porro, acquisto già definito dal Tottenham nel corso della passata stagione e ufficializzato in apertura della sessione attuale di mercato per 40 milioni. Al centro della difesa una coppia di tutto rispetto. Il primo è il difensore centrale più pagato della storia: Josko Gvardiol, passato dal RB Lipsia al Manchester City per 90 milioni circa. Il secondo nome è molto noto in Serie A. Si tratta di Min-jae Kim, sudcoreano trasferitosi al Bayern Monaco a fronte di 50 milioni dopo lo Scudetto vinto con la maglia del Napoli.

A completare la difesa c’è Lucas Hernandez che ha lasciato il Bayern Monaco per accasarsi al Paris Saint Germain per 45 milioni di euro. Il primo nome del centrocampo di questo dream team è anche quello del calciatore più pagato in questa sessione: Declan Rice. Il pivot inglese, infatti, è passato dal West Ham all’Arsenal per oltre 116 milioni. Ai fianchi dell’ormai ex Hammers ci sono due calciatori di assoluta qualità. Il primo è anch’egli un nuovo calciatore dei Gunners. Si tratta di Kai Havertz che, a fronte di 75 milioni di euro, ha cambiato versante a Londra lasciando il Chelsea per l’Arsenal. Dall’altra parte l’acquisto più caro del calcio spagnolo: Jude Bellingham, voluto fortemente da Ancelotti e Perez per 103 milioni di euro versati nelle casse del Borussia Dortmund.

L’ala destra di questo 11 stellare è Malcom, nuovo esterno dell’Al Hilal che lo ha acquistato dallo Zenit per 60 milioni. Sull’altro versante offensivo, invece, c’è Harvey Barnes che ha lasciato il retrocesso Leicester City per approdare al ricco Newcastle del fondo PIF per 44 milioni. A completare il reparto offensivo, e chiudere il dream team, c’è uno degli acquisti più attesi e rumorosi della sessione: il passaggio di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco a fronte di 100 milioni versati dai bavaresi agli Spurs.