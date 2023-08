Juve, Allegri stupisce tutti: “Sono molto contento”

Allegri stupisce tutti. Il tecnico bianconero ha parlato dopo l’ultima amichevole della Juventus e ne ha dette di cose interessanti.

L’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, un tempo semplicemente Dino Manuzzi e ancor prima semplicemente La Fiorita, come raccontato per decenni dalle epiche voci dei radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto, è un feudo dove domina da sempre il bianconero.

Bianconeri infatti sono i colori della squadra di casa, il Cesena, bianconeri sono i colori della squadra più amata, la Juventus. A Cesena, sabato scorso, la Juventus di Massimiliano Allegri ha giocato la sua ultima partita amichevole. Domenica sera l’attende l’esordio in campionato, ad Udine, contro l’Udinese. Orario d’inizio alle ore 20.45.

E’ stata l’occasione per vedere nuovamente impegnata la formazione bianconera attesa da una stagione decisamente intensa dal punto di vista delle motivazioni e delle risposte che dovrà dare, in campo e fuori.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si è presentata come l’avversario perfetto per testare come e quanto i ragazzi di Allegri siano pronti ad iniziare ufficialmente la nuova stagione. Il tecnico livornese ha cercato conferme dopo le positive prove in terra americana contro Milan e Real Madrid, seguite dalla tradizionale sfida in famiglia.

Nel dopo partita il tecnico livornese ha incontrato i giornalisti e ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato attuale della sua Juventus e sul mercato ancora in corso. Parole che hanno stupito.

Allegri stupisce tutti

L’incontro di sabato sera a Cesena ha confermato che la Juventus è pressoché identica dal punto di vista degli uomini in campo, dal momento che Weah è l’unica novità che il presente mercato della Juventus ha fin qui offerto, ma decisamente diversa dal punto di vista dell’atteggiamento in campo.

Sul terreno di gioco la disposizione è sempre fondata sul rigoroso 3-5-2 allegriano ma con una squadra decisamente più corta ed aggressiva in fase di non possesso palla e molto più veloce in fase di possesso con tocchi spesso di prima che mettono gli esterni bianconeri Weah, Cambiaso, Chiesa nelle condizioni di rendere al meglio.

Allegri ha parlato anche di questo nel post partita: “Chiesa è arrivato con delle gambe diverse rispetto all’anno scorso” e quando l’esterno azzurro gira tutta la Juventus cambia sostanzialmente. Non è mancata, come poteva?, una domanda sul mercato che sta entrando nel vivo ed è qui che la risposta del tecnico livornese ha stupito i presenti.

“Sono molto contento della rosa a disposizione e difficilmente arriveranno nuovi giocatori“. Una piccola-grande bugia quasi scontata in questo periodo. E’ una buona Juventus ma per puntare al titolo c’è bisogno di almeno tre innesti pesanti, uno per reparto. Lo sa Allegri. E lo sa Giuntoli. Soprattutto.