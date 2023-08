Bonucci, la scelta adesso è clamorosa

Leonardo Bonucci ha ancora il futuro in bilico: la scelta adesso può diventare clamorosa! Ecco cosa farà

Leonardo Bonucci vive un momento di stasi, per certi versi clamoroso, della sua carriera. Il giocatore per anni bandiera della Juventus è stato letteralmente messo alla porta dal club bianconero ed è finito nella lista degli esuberi e messo fuori rosa. Il giocatore non rientra più nei piani di Allegri e si sta allenando a parte, lontano dal resto della squadra. Si tratta di una mossa clamorosa, considerando quanto fatto nel corso degli anni dall’esperto centrale in maglia bianconera. Forse un trattamento del genere non è nemmeno giusto nei confronti di una bandiera.

Ad ogni modo la situazione attuale è questa, con lo stesso Bonucci che non ci sta. Ha infatti chiesto il reintegro in rosa andando avanti anche per vie legali con una diffida per il club. La questione passerà anche per il Coni. Intanto però tiene banco anche il suo futuro che, chiaramente, non sarà più in bianconero.

Bonucci, scelta clamorosa per il futuro: i dettagli

Il centrale sta vagliando diverse proposte su dove proseguire la propria carriera. Di sicuro non smetterà qui e nemmeno andrà avanti all’infinito nella sua battaglia legale contro la Juventus. Nelle ultime ore ci sono stati dei sondaggi con l’Union Berlino. I contatti sono in corso tra l’entourage del calciatore e i dirigenti del club della capitale tedesca. Potrebbe così per la prima volta in carriera lasciare l’Italia e fare il proprio esordio in un altro campionato. La Bundesliga è pronta ad accoglierlo.

Tra l’altro parliamo di un club in forte ascesa negli ultimi anni, molto ambizioso e che è passato dall’essere una matricola al giocare la Champions League. Parliamo di una squadra che sembra avere un futuro radioso davanti e Bonucci può rappresentare quell’esperienza in più in squadra che non guasta mai. Ma non sarebbe l’unica alternativa, ne avanza una ancor più clamorosa.

Ovvero la Lazio. Il club capitolino può decidere di prendere un nuovo centrale soprattutto in caso di uscita (in prestito) di Gila che ha molto mercato in Spagna. Guadagnando così un giocatore di grande esperienza. Dalla sua Bonucci vedrebbe di buon occhio il trasferimento in quanto si avvicinerebbe di molto a casa sua, essendo di Viterbo. L’idea inoltre piace molto anche a Sarri. Per ora sono solo sondaggi ma che possono presto evolversi in una pista concreta. Tra l’altro se n’era già parlato a luglio della possibile destinazione biancoceleste, ma le voci erano morte lì. Adesso possono concretizzarsi.