Ultim’ora Verstappen, l’annuncio sul ritiro non lascia dubbi

Max Verstappen spaventa gli appassionati di Formula 1, si parla già di un possibile ritiro del campione del mondo.

Il pilota della Red Bull sta monopolizzando il campionato, nel mese di settembre – stando di questo passo – sarà nuovamente riconfermato leader mondiale, ma pensa già al futuro allarmando l’intera scuderia.

La Formula 1 riprenderà il suo cammino nelle prossime settimane, c’è una costante che rimane sempre fissa. Max Verstappen campione del mondo e trionfatore in ogni Gran Premio, sta monopolizzando il torneo di F1 con numeri sorprendenti.

Vince da otto gare consecutive in pista e non sembra fermarsi. Tanto da dare distanze “mostruose” agli avversari e anche al compagno di squadra Carlos Perez, staccato di venti secondi. E a parità o quasi di macchina questo fa capire quanto Verstappen sia ormai un leader all’interno del Circus, tanto che si sta parlando addirittura di un ritiro anticipato dello stesso campione del mondo.

Ritiro Verstappen, l’annuncio gela i tifosi

In Formula 1 il ciclo del giovane pilota è destinato a durare a lungo, difficile mettere freno alle sue ambizioni e soprattutto manca la concorrenza in pista. Un fattore non da poco per l’intero Circus e soprattutto per quanti investono in questo sport, al momento lottando al massimo per una postazione sul podio. Così, le voci che parlano di un ritiro shock del campione sono analizzate dagli esperti e dai tifosi, ne ha parlato Helmut Marko annunciando come Verstappen si ritirerà senza competitività.

L’esperto consulente della Red Bull, ai microfoni di Motorsport, ha sganciato la bomba estiva che ha agitato le scuderie nel momento della pausa per il campionato. il manager non si è detto affatto stupito di questa eventuale futura scelta dell’olandese: “Max Verstappen è un pilota diverso, arriverà un giorno dopo il quale potrebbe ringraziare tutti e annunciare la fine della sua carriera in F1”.

Al momento, però, proseguirà nella corsa personale ai suoi record motoristici, il pilota vuole diventare ben presto per la terza volta campione del mondo, concentrandosi anche sui suoi progetti personali. Sta entrando in altri circuiti motoristici, investendo parte del grande ingaggio che gli fornisce regolarmente la Red Bull. Alla scuderia è legato da un contratto sino al 2028, 40 milioni di euro annui più altri venti di bonus. Sempre raggiunti a suon di record e che stimolano sempre più il campione del mondo, prima di appendere i guanti al chiodo e rimanere nei motori sotto un’altra veste.