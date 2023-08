Vale Rossi spiazza i tifosi, la scelta questa volta è definitiva

Valentino Rossi continua a sorprendere i tifosi a distanza di quasi due anni dall’addio alle corse: nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Se c’è una cosa che il mondo del motociclismo ha insegnato agli appassionati è che tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. Figuriamoci di qualche mese, o addirittura di un paio d’anni. Lo sanno bene i tifosi di Valentino Rossi, che non smettono di stupirsi per le decisioni clamorose del Dottore.

Sono passati ormai quasi due anni dal suo addio alle corse, almeno nel Motomondiale, ma Vale resta un personaggio fondamentale per il Circus. Ogni sua scelta può spostare gli equilibri, e lo ha dimostrato anche stavolta, con una novità che ha spiazzato davvero tutti.

Non tornerà a correre, il Dottore. Quella fase della sua vita è terminata da tempo. Ma Vale punta comunque a raggiungere nuovi traguardi. Vuole tornare presto alla vittoria, non direttamente, ma con il suo VR46 Racing Team, la squadra attualmente più ambita di tutto il Motomondiale.

E pensare che due anni fa, quando Rossi aveva annunciato la nascita di questo progetto, in pochi gli avrebbero dato grande credito. Qualcuno pensava che solo se si fosse messo in prima persona alla guida delle moto nel giro di due o tre anni si sarebbero ottenuti risultati importanti.

Una mancanza di fiducia dimostrata anche dalla fatica fatta nel trovare sponsor di rilievo. Solo Mooney ha dato credito a Uccio e al suo team di pesaresi scalmanati, guidati da Valentino verso traguardi impensabili. Ma le cose da allora sono cambiate, e adesso tutti hanno capito che con Rossi non si scherza.

Svolta per Valentino Rossi: i tifosi restano senza parole

Chi avrebbe potuto credere che un team giovane, formato da due piloti ancora inesperti, ma cresciuti nell’Academy del Dottore, Marco Bezzecchi e Luca Marini, potesse ottenere nel giro di così poco tempo risultati tanto rilevanti?

Tra lo stupore generale, oggi il VR46 è secondo in classifica costruttori, dietro solo al team Pramac di Ducati. E anche nella classifica piloti i due centauri stanno volando. Bezzecchi è terzo, corteggiato da tutte le altre scuderie, Marini è settimo, davanti a campioni affermati come Quartararo e Marquez. Numeri impressionati che hanno cambiato completamente la vita del VR46, che adesso può fare davvero sul serio.

Non è un caso se in questo 2023 il team di Valentino Rossi ha chiuso una partnership prestigiosa con eBay. Il colosso dell’e-commerce è diventato non solo official store della squadra, ma anche il principale investitore, e dal 2024 dovrebbe diventare, salvo clamorose sorprese, sponsor principale, relegando Mooney a un ruolo secondario (seppur ancora presente nel progetto).

Dimostrazione palese di quanto il duro lavoro abbia pagato per il VR46, che sul campo, o meglio più precisamente in pista, si è guadagnato la considerazione dei grandi investitori e degli altri team. E non sorprende quindi che Yamaha stia facendo di tutto per convincere Rossi ad adottare, dal 2025, le proprie moto all’interno del team.

Su questo punto, al momento, circolano solo voci, e pensare che Vale possa abbandonare l’attuale Desmosedici Ducati, che sta regalando grandi soddisfazioni, per una M1 ancora balbettante, è complicato. Ma nel Motomondiale, si sa, tutto può cambiare dal momento all’altro. L’unico dato certo, adesso, è che il Dottore ci aveva visto ancora una volta lungo: perché il suo team si prepara a diventare, già nei prossimi anni, uno dei principali candidati anche alla vittoria finale.