Verstappen, stavolta l’hanno detta grossa: non è davvero possibile

Il dominio di Max Verstappen in Formula Uno è davvero abbastanza netto. Alcune dichiarazioni delle ultime ore fanno discutere.

Il Mondiale di Formula Uno vive una fase di stallo con i piloti in una delle poche fasi di relax del campionato. Siamo ormai oltre metà stagione, un’annata che ha preso una piega definita.

Dopo le vittorie degli ultimi due anni Max Verstappen è sempre più vicino al suo terzo titolo Mondiale. Il campione olandese, reduce da una serie di vittorie consecutive, è il dominatore della stagione di Formula Uno, il suo vantaggio rispetto ai rivali è abissale e non è mai stato messo in discussione. L’unico che, almeno inizialmente, gli aveva creato qualche problema, era stato il compagno di squadra Sergio Perez.

Sia tra gli appassionati che tra gli addetti ai lavori c’è un rebus molto interessante. Sono in tanti a chiedersi quale sarebbe il risultato con Verstappen su un altro monoposto. Da juniores, ad esempio, Verstappen e Leclerc viaggiavano quasi alla pari ma ora con due monoposto totalmente diverse, l’olandese ha circa il doppio dei punti di Charles. Un quesito che intriga i tifosi e che forse ha avuto risposta. O meglio, Helmut Marko, consigliere della Red Bull, ha provato a dare una sua di risposta. E sicuramente farà molto discutere.

Formula Uno, parole importanti di Marko su Verstappen

Marko è intervenuto ai microfoni di Motorsport – Total ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Max Verstappen farebbe pole position anche con team minori”. Poi ha addirittura fatto i nomi continuando: “Max sarebbe in grado di mettere in pole anche team minori come l’Haas o l’AlphaTauri. Queste monoposto si esprimono meglio in qualifica che in gara e potrebbe ottenere anche li grandi risultati”. Ovviamente Marko ha chiarito che la competitività non sarebbe la stessa in gara e Verstappen dopo un po’ di tempo si scoccerebbe.

Marko ha poi parlato anche di Hamilton, sette volte campione del mondo e in questa fase in declino. Paragonando i due il consigliere ha dichiarato: “Lewis è sempre stato un maestro nella lettura delle corse ed anche ora è cosi. Max però l’ha raggiunto o forse addirittura superato e nel complesso credo che Verstappen sia migliore di Hamilton, soprattutto valutando la velocità pura del pilota“.

Parole che sicuramente faranno discutere con la ripartenza del Mondiale sempre più imminente e con Hamilton e Leclerc pronti a provare a dare nuovamente battaglia alla stella della Red Bull. Il Mondiale è andato, ma Ferrari e Mercedes proveranno a cambiare almeno questo finale di stagione.