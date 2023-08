Un primo piano ‘straripante’: Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci da paura, la calabrese impegnata ancora una volta in scatti clamorosi e ravvicinati evidenziando curve incontenibili

Ci ha fatto emozionare regalandoci serate da ricordare, nelle scorse settimane, con il tour musicale di Battiti Live, di cui è brillante presentatrice da ormai sette stagioni estive. E le stesse emozioni ce le sta regalando ora che, concluso il suo impegno sugli schermi di Italia Uno, è meritatamente in vacanza. Elisabetta Gregoraci in questa estate è davvero da dieci e lode.

La modella e showgirl calabrese non perde occasione di mettere in mostra bellezza, eleganza, classe, sensualità senza fine. Nel corso degli anni ha evidenziato sempre più carisma, stile e presenza scenica nelle sue apparizioni sul palco e davanti alle telecamere, fino a diventare una delle presentatrici più richieste e acclamate dal pubblico.

Non solo, la 43enne rimane una delle bellezze più iconiche e in grado di incarnare il fascino mediterraneo, un volto che fa sempre sognare gli ammiratori e che raccoglie sempre consensi sui social, dove è una delle celebrità al femminile più in vista. Quasi due milioni di followers su Instagram, che in questi giorni si stanno esaltando, uno scatto dopo l’altro, per le pose sempre più accattivanti ed esplosive di Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci ruba la scena anche a Santorini: la scollatura ravvicinata non sta nel vestito, pazzesca

La Gregoraci ha dato spettacolo in Sardegna e ora sta facendo lo stesso anche in Grecia. La troviamo a Santorini nelle ultime immagini condivise a beneficio dei fan e le visioni che ci vengono restituite sono davvero speciali, da bollino rosso, infiammando ulteriormente questi giorni di agosto.

Varie pose in cui indossa un abito arancione elegante e molto succinto, che la copre il giusto. Fino a porre in risalto la scollatura totale e vertiginosa, un dettaglio che non può mai passare inosservato e che in questo primo piano forse è più provocante che mai. Curve che sembrano quasi bucare lo schermo, la silhouette incontenibile di Elisabetta lascia sempre il segno e anche questa volta dagli ammiratori giungono complimenti a ripetizione e una autentica valanga di like. Prepariamoci ad altri giorni infuocati, Elisabetta è in forma smagliante e vuole concludere la sua estate alla grande: i fan più sfegatati non aspettano altro, ne siamo sicuri.