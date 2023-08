Inter, buona la prima: Lautaro punisce il Monza con una doppietta

Il primo derby lombardo della stagione è dell’Inter. Contro il Monza un perentorio 2-0 finale consegna i primi tre punti stagionali alla squadra di Simone Inzaghi. Il “solito” San Siro sold out sorride al “solito” Lautaro Martinez, entrambe sue le reti.

Il resoconto del primo giorno di scuola

Buona la prima per la Benamata, i segnali raccolti nei primi 90’ della nuova stagione sono stati tutti positivi. I frutti del mercato estivo nerazzurro sono in fase di maturazione, ma in campo hanno espresso un buon gioco e un’ottima propensione alla finalizzazione delle azioni. D’altra parte, il Monza si è mostrato propositivo in avanti, ma ogni tentativo di bucare la difesa di casa è stato vano. Resta la prestazione positiva utile a Palladino per studiare le prossime mosse, il margine di miglioramento resta ampio.

L’Inter si affida al suo capitano: Lautaro ne fa due al Monza

Sono bastati 8’ a Lautaro Martinez per sbloccare il match. Il neo capitano dei rossazzurri, spinto dalla carica dei 70.000 del Meazza, ha ben sfruttato l’assist di Dumfries per spiazzare Di Gregorio. I brianzoli cercano la risposta immediata con Colpani che avanza in area ma viene murato da De Vrij. Stesso copione in avvio di ripresa, ma cambiano i protagonisti: il Monza si rende pericoloso nella trequarti avversaria con Kyriakopoulos, a spegnere le speranze dei biancorossi è Calhanoglu. La girandola dei cambi arriva e Inzaghi regala le emozioni dell’esordio stagionale a Bisseck, Frattesi, Carlos Augusto e Cuadrado; mentre il grande ritorno in scena è stato quello di Arnautovic. L’ex Bologna ha esordito brillantemente quasi a voler dimostrare di meritare il posto in questa squadra. È suo l’assist disegnato che ha portato al definitivo 2-0.

Mercato ancora aperto

Le luci di San Siro si spengono e la prima giornata per Inter e Monza passa velocemente in archivio, adesso i tempi del mercato si stringono sempre più e le esigenze diventano chiare. L’Inter attende di puntellare la difesa, mentre al Monza Palladino chiede una prima punta e un innesto a centrocampo.