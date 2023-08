Juve, ‘nuovo acquisto’ per Allegri: la novità spiazza i tifosi

La Juventus si prepara a una stagione in cui dovrà riscattare le ultime deludenti annate, Allegri annuncia una novità di mercato inattesa

Tre anni senza vincere lo scudetto, due senza alcun trofeo in bacheca. Un qualcosa cui la Juventus decisamente non era più abituata, dopo essersi rialzata dopo Calciopoli e aver dato vita a un ciclo pazzesco fatto di nove scudetti consecutivi e altri successi sparsi, sfiorando anche il trionfo in Champions League.

E’ un momento duro per la Vecchia Signora, inutile nasconderlo. Società piemontese stravolta profondamente lo scorso anno, con le ben note vicende che hanno portato all’addio di Andrea Agnelli e di tutta la precedente dirigenza, nonché alla penalizzazione in campionato e all’esclusione per un anno dall’Europa da parte della Uefa. Si prova adesso a ripartire per un nuovo ciclo, non senza difficoltà.

A Cristiano Giuntoli è stato dato il compito di rifondare, un compito con tutte le sue complessità. Più che sul mercato in entrata, il nuovo ds ha dovuto concentrarsi sulle uscite, per sfoltire la rosa e provare a monetizzare. Alla fine, di nuovi acquisti se ne sono visti pochi, anche perché alla fine i big che eventualmente avrebbero dovuto finanziare la campagna in entrata non sono stati ceduti e sono rimasti tutti.

Negli ultimi giorni di mercato, comunque, potrebbe ancora succedere qualcosa? Forse. Intanto, i bianconeri iniziano tra poco il loro campionato, contro l’Udinese. Proprio alla vigilia del match con i friulani, Massimiliano Allegri ha dato qualche indicazione interessante.

Juventus, Allegri e l’annuncio sull’attacco: ecco chi è l’ultimo rinforzo bianconero

Nella conferenza stampa di presentazione del match della ‘Dacia Arena’, l’allenatore livornese è stato interpellato sul momento della sua squadra e sulla possibilità di eventuali acquisti, specie in attacco, dove si è parlato di Vlahovic e Lukaku soprattutto.

La sua risposta ha ricalcato quelle già date in questo periodo, ossia dichiarazioni orientate alla soddisfazione per la rosa a disposizione. Sul reparto offensivo, ha inoltre spiegato: “Abbiamo Vlahovic, che sta recuperando ma non è ancora al cento per cento. C’è Milik, c’è Kean e poi abbiamo Yildiz, che arriva dal settore giovanile ma è veramente un bravo giocatore”. Occhio dunque al turco classe 2005, davvero giovanissimo ma se Allegri ne ha parlato in questi termini potremmo anche vederlo in campo in qualche occasione per provare a dare man forte alla Juventus.