Totti, ennesima fuga d’amore: immortalato così

Aspettando i nuovi clamorosi risvolti della causa di separazione con Ilary Blasi, Francesco Totti è volato lontano: e spunta un anello

In vacanza da una vita? No, ma certamente Francesco Totti da una parte e Ilary Blasi dall’altra quest’estate non si sono fatti mancare nulla. Da più di un mese fanno spola tra un angolo e l’altro del mondo, come se Roma non esistesse. Ma l‘ultimo viaggio dell’ex capitano sta facendo discutere molto.

In effetti è come se entrambi volessero ricaricare le pile in vista di un autunno e un inverno che si annunciano pesanti. Ci sarà il ritorno a scuola dei cinque figli, almeno per Francesco perché quelli di Noemi ormai fanno parte della sua famiglia. E ci sarà anche il ritorno al lavoro, con una opportunità inedita per la Blasi che secondo ‘Nuovo Tv’ potrebbe condurre l’edizione invernale di Temptation Island su Canale 5.

Ma soprattutto all’orizzonte c’è la ripresa della causa di separazione al Tribunale Civile di Roma e non sarà una passeggiata. Tutto nasce dalla mossa della conduttrice che tramite i suoi avvocati ha chiesto di addebitare il divorzio al marito, indicando Noemi Bocchi e la loro storia d’amore come causa scatenante della rottura.

Un’ipotesi che Totti, nell’intervista dello scorso settembre al ‘Corriere della Sera’, aveva negato con forza. Non ha mai nascosto il suo amore per la nuova compagna e non a caso sono usciti subito allo scoperto. Ma non vuole accollarsi colpe che sente di non avere, perché secondo lui la prima a tradire è stata Ilary.

Così, come anticipa il settimanale Oggi’, potremmo assistere ad un colpo di scena clamoroso ma forse non inatteso. Noemi Bocchi in tribunale, convocata come testimone, al pari delle persone che secondo l’ex capitano della Roma in passato la moglie avrebbe frequentato quando ancora stavano insieme.

Nomi che in realtà circolano da un po’, soprattutto un paio, mai confermati ufficialmente. Ma in fondo manca un mese alla prossima udienza, prevista il 20 settembre, e quindi ne sapremo di più.

Totti, ennesima fuga d’amore: un viaggio speciale, una foto chiarisce tutto

Intanto però è come se entrambi volessero scacciare ogni brutto pensiero allontanandosi dall’aria pesante di Roma. Lo ha fatto certamente Ilary che da un mese a questa parte non è stata ferma un attimo. Prima il viaggio in Brasile con il nuovo compagno, Bastian Muller, ampiamente documentata sui social.

Poi il ritorno in Italia con una puntata in Costa Smeralda insieme agli amici, compresa Michelle Hunziker, ma anche l’aria rinfrescante della montagna a Cortina d’Ampezzo. E Bastian? C’era pure lui, lo confermano le immagini pubblicare da Chi, anche se qualcuno aveva dubitato. E a Ferragosto, di nuovo in Sardegna, scatenata in discoteca.

E Totti? Si è dato da fare pure lui. Prima negli Stati Uniti e ai Caraibi, una vacanza per sette. Poi tra Sabaudia e Ponza perché il mare di casa non si tradisce mai. E adesso ha pensato bene di chiudere in bellezza, portando Noemi in Madagascar, per un viaggio tra spiagge e safari.

Lo confermano le immagini postate dai due, che questa volta sembrano essere partiti da soli come se fosse una luna di miele in anticipo. In una delle immagini sulla mano della Bocchi spunta anche un vistoso anello. Perché in fondo, ottenuta la separazione (con addebito o meno), saranno liberi di fare quello che vogliono.