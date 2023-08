Il costume è un filo: Federica Nargi lascia tutti di stucco

Federica Nargi in costume è una garanzia, l’ex velina mette in mostra forme sinuose e avvolgenti che incantano i fan come sempre

Tra qualche settimana, l’estate 2023 andrà in archivio e nel baule dei ricordi porteremo con noi tante immagini speciali che sono diventate virali sui social. In particolar modo, gli scatti delle bellezze più amate dagli italiani, che come prevedibile hanno lasciato tutti a bocca aperta. Inutile dire che tra le altre la parte del leone l’ha fatta la fantastica Federica Nargi.

Federica non è soltanto una delle veline di Striscia la Notizia entrate nella leggenda per il suo fascino, ma anche uno dei personaggi femminili nostrani diventati più iconici grazie alla sua classe ed eleganza che anche dopo l’addio al popolare tg satirico l’hanno resa popolare e seguitissima dal grande pubblico. La Nargi raccoglie complimenti trasversali, dalla audience al femminile per il proprio stile e da quella maschile per la sua sensualità stratosferica.

Mai come in questi mesi estivi, la showgirl e modella romana ha proposto il meglio di sé, con tante foto davvero spettacolari, che hanno contribuito a infiammare l’atmosfera, facendo incetta di like e commenti estasiati nelle sue vacanze tra la Sicilia e Formentera. La bella stagione, in ogni caso, non è ancora conclusa e ci attendiamo ancora post capaci di far volare la fantasia e l’immaginazione dei fan.

Federica Nargi, auguri speciali al suo Alessandro Matri ma tutti gli occhi sono per il suo bikini: esplosiva

Intanto, Federica fa degli auguri di buon compleanno davvero speciali al suo Alessandro Matri. L’ex attaccante ha compiuto 39 anni e la sua compagna gli ha dedicato un post con diversi scatti in famiglia e una dedica molto toccante.

“Tanti auguri di buon compleanno amore – ha scritto Federica nella didascalia – Uomo e papà straordinario a te che sei un esempio per noi di gentilezza, pazienza e dedizione.

Che tu possa essere sempre felice e realizzare ancora tutti i tuoi sogni“. Un messaggio a cui si sono uniti gli auguri di tanti ammiratori dell’ex attaccante, oggi commentatore televisivo. Ma non poteva passare inosservata questa posa in bikini da parte della Nargi, evidenziando come al solito la sua silhouette conturbante e incontenibile. Curve che come sempre hanno entusiasmato la platea, che nei commenti ha elargito i soliti complimenti e messaggi d’amore incondizionato per lei.