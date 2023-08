Calciomercato Juve, voltafaccia totale: non lo vendono più

Il calciomercato della Juventus ha posto i bianconeri davanti all’ennesima beffa. I tifosi non ne saranno affatto contenti: ecco perché

La Juventus sta attraversando un calciomercato dall’approccio decisamente pragmatico. I reparti maggiormente carenti sono stati sistemati, in particolare le fasce, grazie all’acquisto di Weah. L’attacco è invece rimasto invariato, con qualche colpo a sorpresa che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Soprattutto per colmare il vuoto lasciato da Di Maria, passato in secondo piano per via del glorioso ritorno a pieno regime di Chiesa.

Insomma, la stagione del club piemontese è pronta a farsi gonfiare le vele dall’entusiasmo. L’assolo visto in campo contro l’Udinese promette molto bene e i tifosi si augurano ovviamente che ciò si possa ripetere anche in virtù dei prossimi impegni. Tuttavia, nonostante le premesse siano molto positive al momento, ci sono ancora dei dettagli da limare. In primis per il centrocampo, a cui ancora oggi manca un tassello.

A livello difensivo la Juventus si è liberata di parecchi innesti, Leandro Paredes su tutti. Ragion per cui bisognerà trovare un giocatore in grado di svolgere le stesse funzioni, con maggiore affidabilità e con una propensione tecnica più elevata. Su tutti è spuntato il nome di un giocatore attualmente in attività all’estero, ma il risvolto dell’ultimo minuto lo ha visto allontanarsi improvvisamente da Torino. Proprio quando sembrava che i giochi fossero fatti.

Allo stato attuale la cabina di regia a disposizione di Allegri è composta solo ed esclusivamente da Locatelli. Che di per sé è un giocatore dotato di mezzi tecnici importanti, oltre che di un conseguente rendimento che legittima la titolarità che il mister toscano gli ha sempre concesso. Ma serviranno dei rinforzi il prima possibile, per potersi sentire più al sicuro.

Thomas cambia squadra: non andrà alla Juve

Tra i tanti profili sondati dalla Juventus è stato menzionato anche quello di Thomas Partey. Il talentuoso mediano dell’Arsenal è pronto a fare le valigie, ma sfortunatamente la sua prossima destinazione non sarà in Serie A. Sembra infatti che i Gunners lo vogliano cedere al Fenerbahce, seppur non ci sia alcun piano di cessione concreto.

In ogni caso, ciò non prevedrebbe in alcun modo la cessione ai bianconeri. Causa concessioni economiche troppo poco convincenti, sia da una parte che dall’altra. Così, dopo una parentesi puramente ottimista, la Juve dovrà virare improvvisamente su un altro profilo. Non sarà facile, ma sarà condizione obbligatoria per compiere il salto di qualità definitivo.