Che accavallamento: Milena Miconi toglie il fiato

Che gambe, che sorriso: è una fata dai capelli rossi. Stiamo parlando di Milena Miconi, sempre bella da togliere il fiato.

Lei è una di quelle donne dello spettacolo “a tutto tondo”, e non ci riferiamo solo certo alle forme paradisiache di un corpo tonico e splendido che, superati i 50, ce la mostra più bella e più avvenente di quanto non fosse in passato.

Attrice di cinema e di fiction, ballerina, show girl, opinionista, concorrente di reality e ancora attrice di teatro: dalla “brulla” periferia romana di Torre Maura, la romana verace Milena Miconi, 51 anni, rappresenta uno dei personaggi televisivi più apprezzati e amati dell’ultimo trentennio.

Se riesci a entrare nel cuore e nella vita delle famiglie italiane ci sarà un motivo ben preciso: nel suo caso le ragioni sono molteplici. Milena, che ha dato e continua a dare ampia prova delle sue doti artistiche, su cui nessuno nutre il minimo dubbio, non si è mai montata la testa. Sexy sì, ma non volgare, avvenente sì, ma mai provocatrice in modo esagerato e inutile: quando balla, quando recita, quando è ospite in tv, la Miconi lascia che sia la sua fisicità a parlare, lascia che il suo viso di ragazza della porta accanto ci scaldi il cuore, come accade da anni.

Gli esordi con Pieraccioni e il piccolo significativo ruolo in Fuochi d’Artificio, per poi esplodere al Bagaglino accanto a star eterne come Pippo Franco, Leo Gullotta e l’indimenticato Oreste Lionello. E’ qui che Milena dimostra che è capace di evolversi, di mettersi in gioco, la sua verve come show girl porta alle stelle la sua popolarità, grazie ad una delle trasmissioni, quella di Pingitore, che hanno avuto più successo tra fine ed inizio secolo.

Milena Miconi manda in visibilio il popolo del web: lo spacco è vertiginoso, che gambe!

Nel mezzo tante fiction come Don Matteo e Un Posto al Sole, dove Milena ricorda al mondo che possiede anche doti attoriali non indifferenti, mentre nella vita privata, a differenza di tante colleghe, vive equilibrio, serenità, stabilità.

Da circa 20 anni con lo stesso uomo, che ha sposato di recente, Milena è ancora innamoratissima del suo Mauro Graiani, classe 1962, tra gli sceneggiatori più popolari della tv e del cinema. Arrivano il matrimonio e due figlie, arrivano per la Miconi la sicurezza di essere madre e di sentirsi realizzata nella vita privata. E così affronta anche l’esperienza recente dei reality come il Grande Fratello Vip, esperienza che vive senza strategie esasperate, colpendo non poco il pubblico a casa.

Ma l’avete vista a 51 anni? Fisico pazzesco, sorriso ammaliante, curatissima, super sportiva, Milena sembra ancora la ragazzina, nonostante il trascorrere incessante del tempo, che da Torre Maura coltiva il grande sogno della tv e del cinema. La gavetta, le prime passerelle, l’inizio con i fotoromanzi.

In costume, in questa caldissima estate, “la Rossa Milena” è una Dea dell’Olimpo. Difficile che passi inosservata, quasi impossibile non innamorarsi di lei. Qui Madre Natura si è scatenata!