Tensione al Chelsea: “Chi non vuole restare può andarsene!”

Parole abbastanza chiare quelle dell’allenatore: ormai la pazienza è terminata e il Chelsea non ne vuole più sapere di lui

Al Chelsea le cose non vanno benissimo e quel solo punto in due partite, in un campionato che sulla carta doveva essere alla portata degli undici di Pochettino, fa capire molto di quanto si respira a Stamford Bridge.

Milioni e milioni di euro sul mercato, anzi considerando le precedenti sessioni possiamo dire anche miliardi, e il risultato è una squadra ancora acerba e non in grado di saper giocare a memoria. Pochettino ne era consapevole, ha preso le redini di un Chelsea disastrato dopo tre allenatori cambiati in un solo anno: l’argentino è stato accontentato sul mercato ma ha disperatamente bisogno di un attaccante in grado di andare in doppia cifra.

Contro il West Ham non è bastata l’intraprendenza dei giovani in rosa. Moises Caicedo, di cui si parla da settimane per il prezzo con cui è stato pagato, procura maldestramente un rigore trasformato da Paquetà. Si può dire lo stesso di Enzo Fernandez che porta sul groppone quel rigore sbagliato a fine primo tempo e che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

Paradossale che i due acquisti più pagati della storia del Chelsea abbiano fallito così miseramente facendo tuttavia intuire che in seno allo spogliatoio qualcosa non va.

Chelsea, Pochettino chiaro su Lukaku

A tutto questo si aggiunga una situazione interna condizionata dalla presenza ingombrante di Romelu Lukaku, mai preso in considerazione dall’argentino sin dai suoi primi passi in blu. Non lo reputa un centravanti ‘da Chelsea’ e lui continua ad allenarsi assieme ai suoi preparatori nel centro sportivo di Cobham vedendo davanti a sé lo spettro di un anno complicatissimo.

L’allenatore è stato chiaro sul futuro del belga la cui situazione si sta rivelando più drammatica del solito perché condiziona da una parte l’ambiente e dall’altra l’umore dello stesso allenatore. “Lukaku? Non è cambiato nulla, se ci sarà qualcosa verrà comunicato, c’è un accordo tra le parti“, afferma l’allenatore. “Non spreco energie su una situazione già chiara al mio arrivo“.

Il tecnico argentino ha fatto capire insomma quale sia il tenore della situazione, la tensione è palpabile e entrambe le parti vorrebbero risolvere la cosa al più presto anche perché ormai il mercato si appresta a concludersi. La pista Juventus si è raffreddata così come quella saudita dato che l’Al Hilal, squadra interessata al trentenne, ha appena acquistato Mitrovic dal Fulham per 50 milioni di euro.