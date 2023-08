Terremoto in MotoGP, è finita: clamorosa decisione

Il mercato estivo coinvolge a sorpresa anche la Moto Gp, c’è un clamoroso trasferimento di un pilota per la prossima stagione.

Non è solo il mondo della F1 a muoversi in vista del 2024, ma anche sulle due ruote tira aria di rivoluzione. Uno dei migliori piloti della categoria maggiore è pronto ad abbracciare una nuova scuderia, spiazzando i tifosi.

Il weekend di gare ha confermato come in Moto Gp l’equilibro sia ancora molto relativo. Soprattutto quando a correre in grande forma è Pecco Bagnaia, che ha conquistato la gara in Austria e ha messo un altro sigillo sulla riconferma mondiale.

Il pilota della Ducati ha una grande verve, musica ben diversa quella degli altri colleghi. Un po’ per errori, un po’ per motivazioni e anche per scuderie che non rendono al massimo, ci sarà un bel movimento tra gli stessi motociclisti, uno su tutti è già in partenza verso un nuovo e inaspettato lido.

Colpo di scena, il pilota firma con la Honda

Nelle ultime ore più che la meritata vittoria di Bagnaia in Austria è un altro il tema principale analizzato dagli appassionati delle due ruote. Un pilota è pronto a muoversi, c’è già un’intesa sull’accordo e tutto ciò porta il dibattito social alle stelle. Riconquistare il primato con un nuovo team potrebbe essere l’ideale, il rischio vale la candela: il francese Joahnn Zarco può finire alla Honda ed è pronto dopo quattro anni a lasciare la sua attuale scuderia.

La Pramac perderà Zarco, l’annuncio pubblicato dalla scuderia sui canali social non lascia più dubbi sul pilota francese, che ha avuto tante difficoltà soprattutto negli ultimi periodi. Calate le motivazioni, è mancata anche l’amalgama con la stessa moto, come se un corpo estraneo guidasse una Pramac spesso contraddittoria nei risultati e nelle prestazioni in pista.

Lo stesso francese ha confermato le sue intenzioni: “Lascerò il team con il sorriso, sono soddisfatto di ciò che abbiamo raggiunto e conquistato insieme”. Un annuncio che muove inevitabilmente anche il mercato, il pilota vorrà ottenere il riscatto ora con la Honda. I termini sono da definire, ma si parla di un accordo biennale ed è ciò che voleva Zarco, che aveva rifiutato l’opzione annuale di rinnovo con la Pramac. Nel team LCR Honda corrono attualmente il pilota Nakagami e lo spagnolo Rins, che andrà a sua volta in Yamaha al posto dell’italiano Franco Morbidelli. Il sellino si è liberato per Zarco, un giro di piloti per la prossima stagione comincia ad essere già evidente.