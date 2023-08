Antonella Fiordelisi: forma smagliante. In bikini è pazzesca!

Antonella Fiordelisi in splendida forma rende questa estate indimenticabile con i suoi scatti in bikini: curve micidiali

L’estate social ha visto e continua a vedere le bellezze più amate del web darsi battaglia a distanza a suon di immagini clamorose e dalla sensualità sconfinata. Le premesse per una bella stagione infuocata da questo punto di vista c’erano tutte e in tante hanno confermato le attese mostrando il meglio di se stesse. Tra le più seguite dal pubblico, inevitabilmente, Antonella Fiordelisi, diventata una celebrità assoluta in tv e sulla community.

Personaggio già piuttosto noto in precedenza, Antonella ha visto la sua carriera avere una accelerazione ulteriore e definitiva, a mo’ di consacrazione, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, un’esperienza per la quale ha raccolto tanti complimenti e nuovi ammiratori.

L’ex promessa della scherma italiana ha messo in evidenza classe, eleganza e un fascino seducente che non è passato inosservato. Come detto, c’era chi già da prima la seguiva con grandissimo interesse, specie tra gli appassionati di calcio, che erano venuti a conoscenza del suo nome per le voci passate di flirt con Gonzalo Higuain e addirittura Francesco Totti, anche se in questo secondo caso sono arrivate poi smentite nette. Ora, Antonella è tra le influencer di maggior grido del momento.

Di lei a livello di gossip si parla sempre parecchio. Nella casa del GF Vip, aveva trovato l’amore con Edoardo Donnamaria, ma la relazione si è interrotta da qualche settimana tra le polemiche. Alcuni rumours riferiscono di un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, mentre invece qualcuno parla addirittura di un interessamento nei suoi confronti da parte dell’ex portiere spagnolo Iker Casillas, che non fa mai mancare i suoi like ai suoi post.

Antonella Fiordelisi, la piscina diventa bollente: il costume contiene a fatica il lato A, che capolavoro

Chi la conosce bene, giura piuttosto che per il momento Antonella sia concentrata solo sul ritorno al lavoro e sulla carriera. Intanto, si rilassa ancora un po’ prima di tornare all’opera e lo fa come sempre incantando i suoi ammiratori sui social con ennesimi scatti super.

La sua figura slanciata e sinuosa in costume alza le temperature, curve avvolgenti che risaltano. Il bikini quasi non contiene la scollatura, la reazione dei tanti fan (oltre un milione e mezzo di followers su Instagram) è inevitabile: piovono applausi.