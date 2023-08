Colpo di scena Lozano: la prospettiva che gela Napoli

Hirving Lozano sta diventando sempre più un caso nel Napoli, che ora si trova in netta difficoltà con il messicano.

Il muro contro muro dei giorni scorsi non ha portato a un nulla di fatto, la dirigenza campana sta ora affrontando un caso dove, paradossalmente, si ritrova a dover soccombere o quasi.

Il Napoli campione d’Italia è tornato in campo con la vittoria di Frosinone, ma sa benissimo come l’inizio della stagione avrà un giudizio quasi congelato. Un po’ per il cambio di allenatore, ma anche per un mercato dove gli azzurri non sono stati pienamente protagonisti, anche a causa di qualche problema maturato nel corso del tempo.

Uno su tutti quello di Hirving Lozano, il calciatore messicano rappresenta sempre più un quesito dubbioso nella rosa del Napoli. Si era parlato addirittura di un reintegro tra i titolari, ma le mosse di Garcia andranno in altra direzione, il problema del messicano comincia a pesare non poco.

Lozano, la scelta che infuria il Napoli

L’esterno è stato uno dei protagonisti nella scorsa stagione, ma ha una posizione davvero delicata in queste ultime settimane. Ha il contratto in scadenza nel giugno 2024, una data a cui si sta arrivando con grande tensione e soprattutto senza segnali distensivi. Le ultime sull’attaccante, poi, non piacciono minimamente alla dirigenza, che ha perso la pazienza: Lozano impunta i piedi, potrebbe restare sino alla scadenza.

I campani vorrebbero, al contrario, trovare subito una soluzione ma non è facile: l’attaccante non è convinto da nessuna proposta, non spinge più di tanto per un addio a tutti i costi. In queste condizioni si sta creando così il gelo fra le parti, ma anche la rabbia della dirigenza campana, che aveva pagato Lozano anche tanto e rischia di non ricavarne nulla dalla sua cessione, dopo i sondaggi della MLS non troppo concreti.

Tutto questo porterà ora ad altre settimane di tensione, il calciatore potrebbe essere messo fuori rosa ufficialmente. Lozano attenderà la fine del contratto, andando poi a parametro zero in qualunque club, dove poter chiudere un super ingaggio. Da una parte sa che ha il coltello dalla parte del manico, dall’altro resta una grande consapevolezza: può permettersi di stare un anno fermo? Questo è un problema di non poco conto, la dirigenza campana spera ci possa essere un ripensamento e qualche offerta last minute dalla Premier League da almeno una ventina di milioni di euro.