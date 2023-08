Serie A, le big Inter, Juventus e Milan vincono tutte e insidiano il Napoli Campione

La Serie A è ripartita e col calciomercato ancora aperto non ci sono certezze. Una sicurezza giunge dalle vittorie delle tre big storiche del campionato: Juventus, Inter e Milan. Le formazioni di Milano e la Vecchia Signora vogliono riscattare da una stagione in cui, per la prima volta dopo 22 non hanno portato a casa lo Scudetto.

INTER, SICUREZZA E RABBIA PER LA SECONDA STELLA

L’Inter vista a San Siro contro il Monza nella prima gara ufficiale della stagione è sembrata una squadra molto sicura dei propri mezzi. Tecnicamente e tatticamente, la formazione nerazzurra sembra pronta a reagire alla terza posizione della scorsa stagione. In particolare, la formazione di Simone Inzaghi è rimasta scottata dai 12 ko in campionato e la sconfitta in finale di Champions League.

La forza e la sicurezza della squadra del tecnico piacentino ha mostrato grande consapevolezza delle proprie capacità. Lautaro, con la fascia da capitano, ha siglato la doppietta. Marotta e Inzaghi lo hanno chiarito più volte vogliono la seconda stella, e per far questo la rabbia, la voglia di vincere sembrano fondamentali per scalzare il Napoli Campione. Un aiuto per Inzaghi arriverà dal mercato con l’acquisto di Benjamin Pavard, ultimo tassello della difesa.

JUVENTUS, IL RISCATTO IN SERIE A PASSA DA UN CAMBIO DI MENTALITÀ

Il miglior debutto della Juventus del secondo Allegri. La Vecchia Signora vista domenica sera alla Dacia Arena è una lontana parente di quelle osservate nelle ultime due stagioni. Il tecnico bianconero sembra aver presentato la sua squadra finalmente in grande condizione. Pronti, via, la formazione bianconera ha messo sotto l’Udinese, non solo dal punto di vista tecnico o di intensità fisica, ma anche come grinta. Erano anni che non si vedeva una Juve così feroce.

La Juventus ha aggredito avversario e partita. Un atteggiamento che, con una gara a settimana, potrebbe essere sostenibile per tutta la stagione. Per le milanesi e il Napoli, una Juventus quadrata, forte, grintosa e con la sola Coppa Italia come impegno extra rischia di essere un cliente scomodo. E chissà che i bianconeri non riescano a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri negli ultimi 9 giorni di mercato.

MILAN, SENSAZIONI POSITIVE

Il Diavolo del nuovo corso firmato Furlani-Monacada, ora ufficialmente a capo dell’area sportiva del Milan, è partito molto bene. Dominante per almeno un tempo in casa di un Bologna, ancora in fase di completamento, ha ricevuto buone notizie soprattutto dai nuovi come Christian Pulisic, autore del gran gol dello 0-2.

Notizie positive, nella posizione di mezzala sono arrivate anche da Tijjani Reijnders. L’olandese è stato perfetto in fase di possesso, raggiungendo addirittura il 100% di passaggi riusciti. Passaggi che hanno garantito qualità e nell’occasione del gol di Giroud dello 0-1 anche l’inizio dell’azione da rete.

NAPOLI ATTENTO, LA SERIE A È DIVERSA

Non sarà la Serie A di un anno fa. Quella che si preannuncia quest’anno sarà una competizione più aperta. Le tre big per motivi diversi hanno imparato dai loro errori, si sono rinforzate e, nel caso della Juventus, gli eventi avversi potrebbero aiutarla ad essere più continua e lavorare meglio di un anno. Il Napoli dovrà faticare per confermarsi al vertice di questa stagione di Serie A.