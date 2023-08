Emily Ratajkowski da sogno: scatto rovente in casa

Emily Ratajkowski è sempre garanzia di fascino e sensualità infiniti e sconfinati: la super modella con i nuovi scatti è da bollino rosso

Un nome che da solo, senza aggiungere altro, suscita ormai da tempo sensazioni ed emozioni fortissime nel cuore dei fan. Nel caso di Emily Ratajkowski, siamo davvero di fronte a una delle bellezze più amate su scala planetaria, e a giusta ragione, data una classe e una eleganza che hanno conquistato il globo e continuano a strappare applausi in qualunque occasione.

La 32enne statunitense non ha bisogno di presentazioni, essendo una delle modelle più famose in assoluto, diventata celebre con campagne pubblicitarie che hanno fatto la storia e con un profilo Instagram nel corso degli anni popolato da scatti sempre più leggendari ed avvolgenti.

Proprio sui social, il suo status di diva urbi et orbi è testimoniato da un seguito che supera largamente i 30 milioni di followers, cifre impressionanti ma che stupiscono solamente fino ad un certo punto. Chi la segue da tempo, o chi comunque si è imbattuto almeno una volta nelle foto super provocanti di Emily, sa bene di che cosa parliamo. La Ratajkowski, oltretutto, può vantare anche alcune esperienze cinematografiche, in cui la sua sensualità ha inevitabilmente lasciato il segno.

Anche in questo 2023, poi, Emily sta continuando a disseminare la community con dimostrazioni del suo fascino. E le visioni che ci regala sono sempre a dir poco impagabili. Negli ultimi post, in particolare, sembra sia decisa a sfoderare il meglio di se stessa.

Emily Ratajkowski, scatti casalinghi in bikini: curve sempre più pericolose, che spettacolo

La risposta dei fan è stata prorompente: oltre un milione di like per un post in cui, nella cucina di casa sua, Emily si è esibita con pose pazzesche in bikini.

In costume, non c’è che dire, Emily fa sempre la sua figura. Il capo è abbastanza striminzito e fa risaltare la sua silhouette esagerata e perfetta in ogni dettaglio. ambe, fianchi, scollatura, sinuosità seducente e provocante che non lascia scampo. Per non parlare degli scatti successivi con il lato B in bella vista e un perizoma letteralmente illegale, ma non vi spoileriamo niente e vi suggeriamo di cliccare sul suo profilo per godervi il resto dello spettacolo. Capolavori in serie, Emily riesce sempre a farci sognare ad occhi aperti.