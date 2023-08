Niente da fare per Marquez, la conferma ufficiale taglia le gambe ai tifosi

Brutte notizie per Marc Marquez, arriva la conferma che i tifosi temevano: non ci sono più possibilità per il pilota spagnolo.

Tutti vogliono viaggiare in prima, cantava diversi anni fa Ligabue. Una verità che vale a maggior ragione nel mondo dei motori. Parafrasando il verso del cantautore di Correggio, tutti vorrebbero avere una vettura, a due o quattro ruote, che possa permettere di partire davanti a tutti, che possa permettere di competere sempre per la vittoria, in ogni condizione. Come la Red Bull in Formula 1, come la Ducati in questi anni in MotoGP.

Lo sa bene un campionissimo come Marc Marquez, alle prese con il momento più difficile della sua carriera. La sua storia d’amore con la Honda è probabilmente arrivata agli sgoccioli e il pilota spagnolo si starebbe guardando attorno alla ricerca di un nuovo team che possa permettergli di tornare ai risultati di un tempo. Il suo sogno, a quanto pare, sarebbe proprio un posto in Ducati. Ma a quanto pare ogni ipotesi in tal senso è destinata a tramontare presto.

“Ninguna posibilidad“, avranno risposto al buon Marquez quando ha provato ad avanzare la sua candidatura per un posto in sella a una moto di Borgo Panigale. Stando a quanto riferito dagli ultimi rumours di mercato piloti, lo spagnolo avrebbe infatti ipotizzato un suo ingresso nel team Prima Pramac Racing, che da pochi giorni ha annunciato l’addio del pilota francese Johann Zarco.

Una candidatura che però non avrebbe riscaldato il cuore di nessuno in Ducati. Lo ha svelato, senza troppi giri di parole, Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ai microfoni del quotidiano spagnolo As.

Niente Ducati per Marc Marquez: le parole di Ciabatti tagliano le gambe ai tifosi

E pensare che il portale Speedweek nelle scorse settimane aveva ipotizzato un possibile passaggio di Marquez in Ducati subito dopo i test di settembre a Misano. Secondo la loro ricostruzione, il campione spagnolo avrebbe infatti dato un’ultima chance alla Honda, testando la moto per il 2024.

Qualora i progressi non fossero stati soddisfacenti, dal suo punto di vista, avrebbe accettato un passaggio in Prima Pramac, per sedersi su una delle due Ducati al momento libere in vista della prossima stagione (l’altra è quella appartenente a Fabio Di Giannantonio del team Gresini).

Questa ricostruzione non corrisponderebbe però alla verità, come confermato dallo stesso Ciabatti. Andando dritto al punto, il ds Ducati ha infatti dichiarato: “Marquez non rientra nei nostri piani“. Anzi, si è spinto anche oltre, comunicando che è molto probabile che la Ducati Pramac possa essere affidata a un altro pilota italiano, Franco Morbidelli.

Ciabatti è consapevole del fatto che in Spagna molti fanno il tifo per l’arrivo in Ducati di Marc, ma la strategia del team è un’altra: far crescere giovani piloti che possano diventare futuri campioni, più che puntare ancora sui campioni di ieri. Categoria alla quale appartiene, volente o nolente, lo stesso Marquez, che ha ormai superato la linea di demarcazione dei 30 anni.