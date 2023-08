Rottura totale, Napoli nei guai: ora non sanno che farsene

Ultimi giorni di calciomercato intensi per il Napoli: oltre alla beffa per Veiga c’è una spinosa situazione con un giocatore della rosa. Ci sarebbe, infatti, una rottura totale che porterebbe a un problema non da poco



Sono giorni intensi per il calciomercato del Napoli, che in questi ultimi giorni di trattative ha diversi grattacapi. Su tutti, ha lasciato amarezza il mancato arrivo di Gabri Veiga. La trattativa per il centrocampista spagnolo si è arenata proprio sul più bello, ossia quando si era arrivati alle battute finali e alle firme.

Il calciatore era atteso in Italia per le visite mediche già domenica scorsa, ma c’è stato un intoppo. Gli azzurri hanno poi provato a ricucire lo strappo, ma l’irruzione degli arabi dell’Al Ahli ha portato via lo spagnolo. E non c’è solo questo.

Ci sono almeno tre giocatori che vengono dati in partenza, e che dovrebbero risolvere le rispettive situazioni entro la fine del mercato. Si tratta di Diego Demme, Gianluca Gaetano e Hirving Lozano. Mentre i due centrocampisti cercano una squadra per avere spazio (il tedesco a titolo definitivo, l’italiano in prestito) e soprattutto con uno solo dei due che potrebbe lasciare, per quanto riguarda il messicano la situazione è più difficile.

Il “diktat” che De Laurentiis lanciò a giugno valeva per Zielinski e per Lozano. “Giocatori con un anno solo di contratto, o rinnovano o vanno via. Altrimenti sono anche disposto a pagarli a vuoto”. Riferimento chiaro al centrocampista e all’attaccante: la società vuole abbassare il monte ingaggi, ed entrambi coprono circa il 20% di esso con stipendi oltre i 4 milioni. Il presidente è stato chiaro: propone un rinnovo al ribasso, oppure chiede la cessione.

Lozano ora rischia di diventare un caso

Questo “ribasso”, in realtà, sarebbe un vero e proprio dimezzamento dello stipendio. Mentre per Zielinski la strada sembra spianata, visto che ha rifiutato l’Arabia e sembra propenso al rinnovo, per Lozano la situazione è più spinosa. Il Chucky avrebbe rifiutato alcune offerte all’estero, e si trova in uno stallo. Non ha partecipato alla gara contro il Frosinone, nonostante sia stato regolarmente convocato. Si parla di un’indiposizione fisica, ma qualche dubbio resta. Garcia, che ne ha parlato in conferenza stampa, sembra contento della sua permanenza, ma Lozano se vuole restare deve appunto rinnovare.

Pare che il calciatore abbia chiesto un incontro, ma non si capisce se per la sua cessione o per il rinnovo. Se questo non dovesse arrivare alle condizioni del club, il messicano rischia seriamente. Tutti conoscono la fermezza di De Laurentiis nei confronti dei contratti, e di certo non farà deroghe. Il rischio è che Lozano possa rimanere ai margini. Soluzione estrema, magari in attesa del mercato di gennaio, ma che sarebbe un danno per tutti, a cominciare da Garcia. L’allenatore spera in una soluzione positiva per poter contrare sul Chucky, sempre che non venga fuori una squadra seriamente intenzionata ad acquistarlo.