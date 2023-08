Sinner, arrivano pessime notizie: delusione tra i suoi supporter

Il tennista azzurro Jannik Sinner è atteso ad uno dei principali tornei dell’anno. Le ultime indicazioni non sono però positive.

Il 2023 di Jannik Sinner è stato finora abbastanza positivo. Il tennista altoatesino, numero uno italiano e numero 6 al mondo, è cresciuto pian piano ed ha raggiunto tra l’altro la vittoria del suo primo Masters 1000 in carriera, il torneo vinto a Toronto solo qualche settimana fa.

Tra pochi giorni prenderanno il via però a New York gli Us Open 2023. Torneo di prima fascia e che vedrà protagonisti tutti i principali tennisti al mondo e Jannik, dopo probabilmente i primi tre del tennis mondiale (Alcaraz, Djokovic e Medvedev) è il principale favorito, outsider ma con grandi aspettative dopo i recenti risultati. Le ultime notizie non sono però positive per lui.

Nelle ultime ore è stato effettuato il sorteggio per il tabellone di New York e per Jannik si è trattato di un sorteggio particolarmente sfortunato. Abbiamo parlato dei tre favoriti citati in precedenza e Sinner, almeno sulla carta, dovrebbe battere tutti e tre per poter ambire alla vittoria finale del torneo. Non impossibile, ma uno ‘scoglio’ davvero duro da superare per Jannik, in particolare difficoltà negli anni contro Daniil Medvedev e Novak Djokovic.

Us Open, sorteggio duro per Sinner

Sinner aprirà il torneo debuttando con il tedesco Hanfmann, un avversario non semplicissimo per un primo turno Slam. Al secondo turno possibile derby italiano contro Lorenzo Sonego, grande amico dell’altoatesino e al terzo turno invece possibile incrocio contro uno tra l’argentino Etcheverry e l’esperto svizzero Stan Wawrinka. Poi però arrivano grosse difficoltà per Jannik.

Problemi fin dagli ottavi dove la testa di serie numero 6 affronterà probabilmente il tedesco Alexander Zverev, rientrato quest’anno dopo un lungo infortunio ma ex numero 2 al mondo ed ex finalista di questo torneo. Un avversario durissimo che precede poi lo scontro ‘con i titani’. Ai quarti potremmo assistere all’ennesimo duello tra Jannik e l’attuale numero uno al mondo (e campione in carica) Carlos Alcaraz. I due giovanissimi hanno dato vita in questi anni a bellissime sfide, vinte da uno o dall’altro.

Dopo questo percorso già duro ci sarebbero poi le eventuali semifinali con Medvedev e poi la finale contro il serbo Novak Djokovic, avversari con i quali Jannik non ha mai vinto e in cui spesso è stato letteralmente ‘distrutto’. Insomma, un sorteggio da incubo per Sinner che proverà ovviamente ad andare avanti, ma che difficilmente riuscirà a competere per la vittoria finale del torneo. A meno di clamorosi quanto inaspettati exploit.