Bomba in Formula 1: guiderà la Red Bull

Il campionato del mondo di Formula 1 entra nella seconda fase della stagione. La Red Bull vuole vincere tutte le gare che restano da qui alla fine

Un dominio incontrastato destinato secondo una buona parte di addetti ai lavori a durare almeno altri 2/3 anni. La Red Bull che si appresta a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo è una vettura che non ha rivali e forse non ne avrà neanche a breve e medio termine.

Serpeggia una certa malcelata rassegnazione tra i manager e i progettisti delle scuderie avversarie di Milton Keynes. C’è infatti chi sostiene apertamente che fino alla rivoluzione dei regolamenti della power unit del 2025 la Red Bull continuerà a stravincere lasciando le briciole a tutti gli altri.

E per restare ai vertici della Formula 1 la scuderia anglo-austriaca si sta preparando nel migliore dei modi in vista della prossima stagione. La vettura che scenderà in pista nel 2024 non dovrebbe discostarsi di molto da quella che sta collezionando vittorie su vittorie in questo 2023. L’unica scelta in chiave futura che può creare qualche imbarazzo ai manager della Red Bull è relativa alla seconda guida.

Si parla del pilota che sarà chiamato ad affiancare Max Verstappen una volta che il contratto di Sergio Perez sarà scaduto, al termine del 2024. La conferma del driver messicano pareva in bilico alla luce di qualche prestazione non proprio impeccabile, ma alla fine il super consulente Helmut Marko e il team principal Christian Horner hanno deciso di rinnovargli la fiducia.

Formula 1, c’è un candidato forte per la Red Bull: i tifosi restano senza parole

Ciononostante c’è chi continua a sperare in un nuovo ingaggio dalle parti di Milton Keynes magari a partire dal 2025. Uno su tutti è Daniel Ricciardo, il trentaquattrenne pilota italo-australiano che fin dall’inizio della sua carriera è legato all’universo Red Bull e che ora è tornato in pista al volante di un’Alpha Tauri.

Ricciardo ha confidato nel corso di una conferenza stampa durante le prove del Gran Premio d’Olanda di voler riprendersi il posto nel team di Milton Keynes, un obiettivo che non deve però trasformarsi in un’ossessione: “ll sogno è quello di tornare alla casa madre. Ma se non sarà così, voglio restare in Alpha Tauri dove non c’è troppa pressione. Sento di avere qualcosa da dimostrare ma non ho un peso eccessivo”.

Sarà decisivo, molto probabilmente, il suo rendimento da qui a termine della stagione. Ricciardo ha poco più di due mesi per convincere Helmut Marko.