Il Napoli vince ancora, a segno Osimhen e Di Lorenzo

Un benvenuto con i fiocchi per Rudi Garcia al Maradona. Il Napoli si conferma in vetta alla classifica a punteggio pieno al pari di Milan e Verona. Un gol per tempo e tre punti in cassaforte, contro il Sassuolo termina 2-0, il successo porta la firma immancabile di Osimhen e di Di Lorenzo.

Primo tempo: Osimhen infallibile dal dischetto

I campioni d’Italia in carica tornano a casa, il Maradona gremito accoglie il Napoli con un nuovo stile, tra giochi di luci ed entrate trionfali l’entusiasmo dello scudetto è ancora palpabile.

Lo zoccolo duro della squadra dello scoro anno è rimasto tale e quale e frutti che finora si sono raccolti hanno lo stesso sapore in ottica di risultati positivi.

Il Napoli è entrato subito bene in partita mettendo in difficoltà il Sassuolo con Raspadori che da breve distanza centra il legno dopo meno di 1’ di gioco.

Il match viene sbloccato al 16’ dagli undici metri. Fallo in area su Politano e il direttore di gara assegna il penalty dopo aver consultato il Var. Dal dischetto la freddezza di Osimhen è letale per gli ospiti, dopo poco più di un quarto d’ora il Napoli è in vantaggio.

Secondo tempo: Raspadori spreca, ma il Napoli fa +3 con Di Lorenzo

I neroverdi restano in dieci, Maxime Lopez è costretto a lasciare il campo per proteste al 51’. I padroni di casa sprecano l’occasione del raddoppio al 60’, ancora dagli undici metri. Erlic commette fallo di mano e Raspadori dal dischetto calcia alto opra la traversa. Il gol del definitivo 2-0 arriva poco dopo, al 64’ Kvaratskhelia (subentrato a gara in corso) serve un assist perfettamente disegnato per Di Lorenzo che dalla breve distanza insacca in rete e regala il successo ai partenopei.

Il Napoli diventa certezza, fa due su due e spazza via i dubbi iniziali sul cambio alla guida tecnica. Rudi Garcia sembra aver trovato il giusto assetto per la sua squadra e in campo i campioni d’Italia si confermano come la squadra da battere.